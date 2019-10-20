MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольных фильмов

Новости Беларуси. Минский планетарий в эти дни стал площадкой международного фестиваля полнокупольного кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы из Беларуси, России, Австралии, Аргентины и других стран привезли в белорусскую столицу документальные фильмы, анимацию и короткометражные шоу. Лучших назовут в шести номинациях. Впервые в фестивале принимают участие студенты Белорусской государственной академии искусств. Свои фильмы ребята создавали при поддержке специалистов планетария.

Вероника Навицкая, студентка 5 курса Белорусской государственной академии искусств:

Я представляю короткометражный арт-проект «Гармония универсума». Он посвящен теме энергетического баланса во вселенной. Он рассказывает о контакте энергии космоса с биосферой земли.

Наша специальность подразумевает очень много разных направлений. То есть это и анимация, и 3D, и разработка персонажей, web-дизайн. То есть много очень интересных дисциплин.