MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольных фильмов

Новости Беларуси. Минский планетарий в эти дни стал площадкой международного фестиваля полнокупольного кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минский планетарий в эти дни стал площадкой международного фестиваля полнокупольного кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторы из Беларуси, России, Австралии, Аргентины и других стран привезли в белорусскую столицу документальные фильмы, анимацию и короткометражные шоу. Лучших назовут в шести номинациях. Впервые в фестивале принимают участие студенты Белорусской государственной академии искусств. Свои фильмы ребята создавали при поддержке специалистов планетария.
Вероника Навицкая, студентка 5 курса Белорусской государственной академии искусств:
Я представляю короткометражный арт-проект «Гармония универсума». Он посвящен теме энергетического баланса во вселенной. Он рассказывает о контакте энергии космоса с биосферой земли.
Наша специальность подразумевает очень много разных направлений. То есть это и анимация, и 3D, и разработка персонажей, web-дизайн. То есть много очень интересных дисциплин.
Ярослав Губченко, исполнительный директор Общества сферического кино (Россия):
Развитие астрономического образования, развитие интереса к современной визуализации, которое происходит здесь, на фестивале, это очень важно как для образовательного процесса, так и для развития различных творческих и технологических увлечений молодежи.
Минскому планетарию удается создавать очень гармоничную среду для взаимодействия творческих людей.
Зрители и гости планетария могли не только увидеть фильмы, выведенные на купол с обзором в 360 градусов, но и поучаствовать в мастер-классах, а также посетить выставку астрофотографии. Торжественное закрытие и награждение победителей состоится 20 октября.