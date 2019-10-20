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MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольных фильмов

20 октября 2019 12:15
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Новости Беларуси. Минский планетарий в эти дни стал площадкой международного фестиваля полнокупольного кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольных фильмов-1

Авторы из Беларуси, России, Австралии, Аргентины и других стран привезли в белорусскую столицу документальные фильмы, анимацию и короткометражные шоу. Лучших назовут в шести номинациях. Впервые в фестивале принимают участие студенты Белорусской государственной академии искусств. Свои фильмы ребята создавали при поддержке специалистов планетария.

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольных фильмов-4

Вероника Навицкая, студентка 5 курса Белорусской государственной академии искусств:
Я представляю короткометражный арт-проект «Гармония универсума». Он посвящен теме энергетического баланса во вселенной. Он рассказывает о контакте энергии космоса с биосферой земли.

Наша специальность подразумевает очень много разных направлений. То есть это и анимация, и 3D, и разработка персонажей, web-дизайн. То есть много очень интересных дисциплин.

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольных фильмов-7

Ярослав Губченко, исполнительный директор Общества сферического кино (Россия):
Развитие астрономического образования, развитие интереса к современной визуализации, которое происходит здесь, на фестивале, это очень важно как для образовательного процесса, так и для развития различных творческих и технологических увлечений молодежи.

Минскому планетарию удается создавать очень гармоничную среду для взаимодействия творческих людей.

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольных фильмов-10

Зрители и гости планетария могли не только увидеть фильмы, выведенные на купол с обзором в 360 градусов, но и поучаствовать в мастер-классах, а также посетить выставку астрофотографии. Торжественное закрытие и награждение победителей состоится 20 октября.

# Кино # Культура # Вероника Навицкая # Ярослав Губченко # Фотофакт

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