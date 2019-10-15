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Родоначальнику художественной фотографии Яну Булгаку открыли памятник под Минском

15 октября 2019 16:55
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Новости Беларуси. Хранить наследство. Памятник белорусскому художнику-фотографу Яну Булгаку появился в деревне Пересека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Родоначальнику художественной фотографии Яну Булгаку открыли памятник под Минском-1

Он состоит из большого мемориального камня и доски с информацией о художнике. Автор попытался показать творческую натуру фотографа.

Родоначальнику художественной фотографии Яну Булгаку открыли памятник под Минском-4

Так, в нижней части изображена палитра, а на медной табличке можно заметить объектив фотоаппарата. Кстати, весит памятник около 15 тонн.

Родоначальнику художественной фотографии Яну Булгаку открыли памятник под Минском-7



Франц Жилко, житель деревни Пересека: 
Гэта сімвал таго, што ў нас на Міншчыне жыў такі чалавек, чым ён займаўся. Яго ведае ўвесь свет, павінны і жыхары ведаць.

Родоначальнику художественной фотографии Яну Булгаку открыли памятник под Минском-9



Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельского исполнительного комитета:
Это будет память, которую никто не сможет у этой деревни отнять. Дети, которые тут будут рождаться, учащиеся будут знать, что у нас есть такая история.

Родоначальнику художественной фотографии Яну Булгаку открыли памятник под Минском-11



Памятник установлен непосредственно на месте бывшей усадьбы Яна Булгака. Здесь еще сохранился фундамент его дома и красивая аллея. На открытие мемориала пришло более сотни человек.

# Фотография # Культура # Франц Жилко # Светлана Давальцова # Фотофакт

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