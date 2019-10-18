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Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов

18 октября 2019 06:43
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Впечатляет и завораживает! В Национальном центре современных искусств открылась выставка уникальных кабинетных композиций. Пять работ со «стальным» характером известные белорусские скульпторы Николай Байрачный и Юрий Гудинович мастерили на протяжении 15 лет.

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-1

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси:
Это, правда, без преувеличения, выставка двух гениев! Один как пластик представляет, а второй как мастер холодного оружия.

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-4

«Несовременное искусство» – именно такое имя присвоил своей экспозиции творческий тандем. Названием авторы хотели сказать, что не гонятся за скоротечной модой. Для их виртуозных работ обязательно найдутся свои зрители, которые по достоинству оценят мастерство, фантазию и художественный вкус скульпторов.

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-7

Юрий Гудинович, художник по металлу:
Для нас это самая знаковая работа. Мы ее делали очень долго, по-моему, больше года. Здесь очень много ювелирных моментов: кинжал в стиле итальянского Ренессанса, стаканчик для игры в кости и медальон.

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-10

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-12

Обычай хранить холодное оружие в кабинете на утонченных подставках живет давно, но художники этой выставки представили его нетривиально: они умело сочетают клинок и анималистические фигуры. В основу каждой работы легли рассказ, сказка или легенда. Чтобы воплотить замыслы в жизнь, авторы прибегали к истории.

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-15

Николай Байрачный, художник, скульптор:
Вот эта летучая мышь связана с такими тайными силами, с какими-то мистическими обрядами. Здесь присутствует история Брюса-чернокнижника и пана Твардовского.

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-18

Юрий Гудинович:
В качестве оружия мы выбрали кельтский кинжал. Был изучен весь материал, который доступен. Декор здесь кельтский. Древнерусское искусство производно от кельтских орнаментов.

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-21

За этими пятью шедеврами кроется усердный труд скульпторов. В каждую работу они вложили глубокий смысл. Увидеть историю просто: стоит лишь обратить внимание на детали и дать свободу фантазии.

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-24

Юлия Самусенко, корреспондент:
Представленные работы не являются копиями и сделаны в соответствии с технологией и художественными предпочтениями конкретного периода истории.

Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов-27

На выставке оружие предстает как отдельный вид искусства, а не средство для уничтожения. Творческий опыт Гудиновича и ювелирное ремесло скульптора Байрачного гармонично дополняют друг друга. Работы этого изобретательного дуэта не оставят равнодушным даже самого взыскательного зрителя.

# Выставки в Минске # Культура # Сергей Криштапович # Юрий Гудинович # Николай Байрачный # Фотофакт # Искусство

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