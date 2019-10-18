Кельтский кинжал и стаканчик для игры в кости. Показываем уникальные кабинетные композиции белорусских скульпторов

Впечатляет и завораживает! В Национальном центре современных искусств открылась выставка уникальных кабинетных композиций. Пять работ со «стальным» характером известные белорусские скульпторы Николай Байрачный и Юрий Гудинович мастерили на протяжении 15 лет.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси:

Это, правда, без преувеличения, выставка двух гениев! Один как пластик представляет, а второй как мастер холодного оружия.

«Несовременное искусство» – именно такое имя присвоил своей экспозиции творческий тандем. Названием авторы хотели сказать, что не гонятся за скоротечной модой. Для их виртуозных работ обязательно найдутся свои зрители, которые по достоинству оценят мастерство, фантазию и художественный вкус скульпторов.

Юрий Гудинович, художник по металлу:

Для нас это самая знаковая работа. Мы ее делали очень долго, по-моему, больше года. Здесь очень много ювелирных моментов: кинжал в стиле итальянского Ренессанса, стаканчик для игры в кости и медальон.

Обычай хранить холодное оружие в кабинете на утонченных подставках живет давно, но художники этой выставки представили его нетривиально: они умело сочетают клинок и анималистические фигуры. В основу каждой работы легли рассказ, сказка или легенда. Чтобы воплотить замыслы в жизнь, авторы прибегали к истории.

Николай Байрачный, художник, скульптор:

Вот эта летучая мышь связана с такими тайными силами, с какими-то мистическими обрядами. Здесь присутствует история Брюса-чернокнижника и пана Твардовского.

Юрий Гудинович:

В качестве оружия мы выбрали кельтский кинжал. Был изучен весь материал, который доступен. Декор здесь кельтский. Древнерусское искусство производно от кельтских орнаментов.

За этими пятью шедеврами кроется усердный труд скульпторов. В каждую работу они вложили глубокий смысл. Увидеть историю просто: стоит лишь обратить внимание на детали и дать свободу фантазии.

Юлия Самусенко, корреспондент:

Представленные работы не являются копиями и сделаны в соответствии с технологией и художественными предпочтениями конкретного периода истории.