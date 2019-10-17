Дни культуры Туркменистана открылись в Минске

Новости Беларуси. Старт Дням культуры Туркменистана дал совместный концерт мастеров искусств, который прошел в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди белорусских участников – хореографическая визитка страны, ансамбль танца «Хорошки».

В фойе зала организована выставка декоративно-прикладного искусства, представленного ремесленниками из среднеазиатского государства. Дни культуры Туркменистана в Беларуси также проходят и в Могилеве.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Мы проведем Дни туркменского кино. Для белорусов привезли 7 лент, снятых в Туркменистане, начиная от анимации и заканчивая игровыми фильмами. В Национальной библиотеке 18 октября состоится круглый стол, встреча интеллигенции, творческих кругов Туркмении и Беларуси для обмена мнениями по основным позициям, направлениям развития искусства.