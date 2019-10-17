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Дни культуры Туркменистана открылись в Минске

17 октября 2019 19:55
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Новости Беларуси. Старт Дням культуры Туркменистана дал совместный концерт мастеров искусств, который прошел в Белгосфилармонии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди белорусских участников – хореографическая визитка страны, ансамбль танца «Хорошки».

Дни культуры Туркменистана открылись в Минске-1

В фойе зала организована выставка декоративно-прикладного искусства, представленного ремесленниками из среднеазиатского государства. Дни культуры Туркменистана в Беларуси также проходят и в Могилеве.

Дни культуры Туркменистана открылись в Минске-4

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Мы проведем Дни туркменского кино. Для белорусов привезли 7 лент, снятых в Туркменистане, начиная от анимации и заканчивая игровыми фильмами. В Национальной библиотеке 18 октября состоится круглый стол, встреча интеллигенции, творческих кругов Туркмении и Беларуси для обмена мнениями по основным позициям, направлениям развития искусства.

Дни культуры Туркменистана открылись в Минске-7

Проведение Дней культур Туркменистана в Беларуси и наоборот стало традицией. Сообщается, что знакомство с национальным наследием друг друга способно ещё больше сплотить страны.

Дни культуры Туркменистана открылись в Минске-10

# Беларусь-Туркменистан # Культура # Юрий Бондарь # Фотофакт

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