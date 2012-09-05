Международный музыкальный проект СТВ «ХОРоШОУ». Участники о конкурсе, соперниках и приеме в Минске

Новости Беларуси. Новый сезон телеканал СТВ продолжает международным музыкальным проектом «ХОРоШОУ», объединившим участников из шести стран. В рамках проекта состоятся 3 больших концерта. Творческим коллективам предстоит представить песенную культуру своей страны и сразиться в мастерстве хорового исполнения мировых хитов. Оценить выступление музыкальных коллективов будет международное жюри.

Ни минуты напрасно. Представители Литвы распеваются прямо в вестибюле. В 16 голосов. К выходу на сцену иначе и не подготовишься: конкуренция более, чем серьезная

Каролис Шляжес, солист хора «Bozole» (Литва):

Конкурс просто отлично организован: для нас созданы прекрасные условия. Тем не менее, здесь есть сильные конкуренты, но это дополнительный стимул стараться.

А поводом для хорошего настроения, без него на конкурсе никак, станет знакомство с городом. Сразу после съемок.

Жанета Виткиене, солистка хора «Bozole» (Литва):

Здесь красота. Нам обещали показать побольше.

У польского хора берем интервью прямо в гримерке. Несмотря на плотный график (ребята только вчера вечером приехали в Минск), о городе они уже составили впечатление.

Эвелина Дудек, солистка хора «Soul Family» (Польша):

Я первый раз в Минске и я очарована. Очень понравился ночной Минск: светлый, чистый, очень красиво украшенный.

Руководителя хора Михала Бобера мало чем удивишь: на состязаниях такого класса он не новичок, однако сама организация проекта не оставила молодого человека равнодушным.

Михал Бобер, руководитель хора «Soul Family» (Польша):

Видел, как такие программы делаются в Польше. Видел в разных странах. Но здесь организация очень хорошая.

Рецепт успеха – вещь сложносочиненная. Оценивают не только вокальные данные, но и подачу. И здесь в расчет идет хореография, энергетика, харизма, сообщили в программе .

Александрас Иванаускас, член жюри (Литва):

Буду смотреть на общий вид. Если побегут мурашки от какой-то песни, то обозначу хор высшим балом.

От какого коллектива побегут те самые «мурашки», зрители узнают 22 сентября (в эфир выйдет финальное шоу), а определяться с фаворитами можно будет уже в полуфиналах 15 и 16 сентября.