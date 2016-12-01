Международный культурный форум собрал в Санкт-Петербурге 13 тысяч гостей из 92 стран, в том числе из Беларуси

Новости Беларуси. Современное искусство во всех аспектах. 1 декабря в Санкт-Петербурге открылся V Международный культурный форум. Площадка для обмена опытом в области достижений прекрасного уже успела установить рекорд. На юбилей форума собралось 13 тысяч гостей из 92 стран, в том числе из Беларуси.

Организаторы обещают беспрецедентные по числу и грандиозности культурные события – от театральных премьер до лекций мировых знаменитостей из области искусства. Запланированы подписания международных соглашений.

Форум продлится до 3 декабря. Главные места проведения – здания Эрмитажа и Российского этнографического музея.