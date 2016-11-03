«Создаем все в европейских традициях»: Минск готовится к открытию кинофестиваля «Листопад»

Новости Беларуси. 160 фильмов из 45 стран. 4 ноября в Минске откроется XXIII Международный кинофестиваль «Листопад». Впервые в программе будут представлены ленты из Японии, Филиппин и Малайзии. В белорусскую столицу приедут ведущие режиссеры, актеры, продюсеры, кинокритики со всего мира. Последние приготовления идут к церемонии открытия. Она пройдет в кинотеатре «Москва».

Красная дорожка и софиты. Кинотеатр «Москва» преображается к «Листопаду». Несколько рулонов ткани и 80 метров в длину каждый. Именно по этому ярко-лиловому полотну пройдут звезды. На сцене – последние приготовления. Звук, свет, видеотехника – все должно быть как в кино.

Владислава Артюковская, главный режиссер церемонии открытия XXIII Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

На церемонии работает огромное количество человек. У нас есть экраны, лазеры, потрясающий звук. Будут интересные номера, специально сделанные для открытия. В фойе будет играть джазовый оркестр. Мы создаем все так, как в европейских традициях.

Подогревают интерес к фестивалю и выставки. На одну из них приехал Янис Стрейч. Он как Раймонд Паулз, только в кинематографе. На «Листопаде» заслуженный деятель искусств Латвии в третий раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе фестиваля около 160 фильмов. Из стран, которые близки Беларуси по духу. Между тем, цели показать популярное у фестиваля нет. Как и каждый год – с попкорном такое кино не посмотришь. В переносном смысле, конечно. Даже японские самураи здесь – это аллегория, образ и в целом пища для размышлений.

Анжелика Крашевская, директор XXIII Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Хочется посмотреть последний фильм Вайды, потому что он выдвинут на Оскар от Польши. Это последняя работа великого режиссера, это картина будет впервые представлена на Минском кинофестивале «Листопад», а не в Лондоне и так далее, на фестивалях, которые одновременно с нами проходят.

Даже фильм-открытие, казалось бы, обычная российская комедия. Ан нет. «Петербург» нужно смотреть «только по любви». Рената Литвинова, Анна Михалкова, Полина Кутепова. Такой актерский состав не может играть в глупом кино. Лента – как «Париж. Я люблю тебя». Только о городе на Неве.

Билеты на фильм-открытие уже раскуплены. Но это ли повод не идти в кино? В расписании больше сотни сеансов. И днем, и поздним вечером. Причем на них зрители могут увидеть и поговорить с теми, кто создавал ту или иную картину. В общем, навстречу вдохновению.