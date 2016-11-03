«Я з 14 гадоў хворы на рок-н-рол»: Игорь Ворошкевич, лидер группы «Крама»

Игорь Ворошкевич, лидер группы «Крама» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Вечар добры! Сёння ў гатэлі «Пекін» мы вядзем гаворку з лідэрам гурта «Крама» Ігарам Уладзіміравічам Варашкевічам. Ігар Варашкевіч, лідэр гурта «Крама»:

Прывітанне. Даўно не бачыліся. Увогуле так атрымліваецца, што няшмат у маім жыцці было падзей, якім я з’яўляюся сведкай. Я добра гэта памятаю, калі з гурта «Рокіс» стваралася «Крама». І тады да цябе ў Баранавічы паехалі ці то паслы, ці то сваты. І я памятаю, як Дзіма Лукашук мне распавядаў, што вельмі хваляваліся – ці пагадзіцца Ігар Варашкевіч у сваім жыцці вяртацца ў рок-н-ролл. Ты вяртаешся да тых часоў? Ці думаеш ты, як бы склалася тваё жыццё – ты быў бы дызайнерам, працаваў бы мастаком? Ну, напэўна ж, думаеш, можа і пытанне гэтае табе задавалі ўжо. Ігар Варашкевіч:

Безумоўна, задавалі. І не аднойчы. Пра тыя часы я памятаю, хаця адразу хачу сказаць, што я не жыву мінулым, як шмат людзей зараз. Мяне здзіўляе, напрыклад, настальгія па Савецкім Саюзе. Я разумею – нарадзіўся, пражыў там палову жыцця, у тым ліку, і той мой перапынак перад «Крамай» быў яшчэ ў Савецкім Саюзе. Пасля легендарнай «Бонды». Я пра гэта таксама хацеў запытацца. Ігар Варашкевіч: Як мінімум, дзве песні з тых часоў сёлета святкуюць сваё 30-годдзе. «Стэфка» і «Слуцкая брама». У іх юбілей, таму што яны былі запісаныя ў 86-ым годзе. Дык вось, да сватоў ці паслоў – так, прыязджалі хлопцы. Тады ў мяне быў перапынак апасля інстытута, «Бонда» развалілася і я ўжо ў Баранавічах працаваў, жыў разам з сям’ёй: маленькім сынам, жонкай, працаваў у мастацкай майстэрні ў аддзеле культуры раённым. Але ў той час я, усё роўна, марыў – я быў ужо з гадоў 14 хворы на рок-н-рол – я марыў ізноў апынуцца ў рок-гурце і спяваць, граць. А мне падалося, што ты, усё ж такі, сумняваўся. Ігар Варашкевіч:

Не, я не сумняваўся. Гэта – частка твайго характару? Паказваць, што ты нібыта сумняваўся. Ігар Варашкевіч:

Я не сумняваўся. У мяне ў Баранавічах проста не было такой магчымасці. Там не было ніколі рок-гуртоў, там былі вакальна-інструментальныя ансамблі, якія гралі на танцах.



Вось, калі б гэтага не было, як ты думаеш, ты бы працаваў дызайнерам, мастаком зараз?

Ігар Варашкевіч:

Ну, напэўна так. Таму што я быў размеркаваны ў рэстаўрацыйныя майстэрні ў Гародню. І там бы працаваў. Ігар Варашкевіч:

Ну, працаваў бы. Прычым, у мяне быў дыплом «Катэдж». А ў 90-ыя гады катэджы пачалі ўсе хлопцы будаваць. І я быў бы, напэўна, багаты чалавек. Не тое, што зараз. Ігар Варашкевіч:

Не тое, што зараз. Не, зараз усё добра. Я ня ведаю, ці памятаеш ты, але для мяне гэта былі вельмі цікавыя часы. Я быў маладым журналістам, рабіў праграмы пра рок-н-рол і ўсё запытваўся ў цябе: «Як склалася так, што атрымалася такая каманда, як «Бонда»? Якую трэба было музыку слухаць, каб пісаць такія песні і пачаць спяваць па-беларуску?» Я памятаю, што была такая футболка «Лэдзі Панк» – я запытваўся, што гэта за камнда, ты распавядаў, што гэта – польскі гурт. Потым мне пра нейкі венгерскі рок-н-рол распавядаў. Я так разумею, што твой такі музычны густ будаваўся не так, як, напрыклад, у большасці. Напрыклад, The Beatles, Led Zeppelin, «Машина времени». Ці я памыляюся? Ігар Варашкевіч:

Не, не памыляешся. Спачатку, безумоўна, першае, што я пачуў – гэта былі The Beatles на старай стужцы ў бацькоў, гэта песня Girl была. Яшчэ там былі некалькі рок-н-роллаў Чаббі Чэкера і Элвіса Прэслі. А пазней, ізноўку, я, безумоўна, слухаў, як і ўсе астатнія «джэнтльменскі», як я яго называў набор – гэта Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Slade, Nazareth. Пазней я пачаў слухаць шмат радыё. І шмат польскіх радыёстанцый. Там я пазнаёміўся з такі гуртом, як Breakout, лідэр якога Тадэвуш Налепа, на жаль, ужо не жыве. Але, вось ён быў першы, калі я зразумеў, што можна спяваць блюз на сваёй роднай мове. І ён не падобны на блюз аутэнтычны. То бок, я так разумею, што ва ўсіх было: «Машина времени», «Воскресенье», у цябе было – польская музыка. Ігар Варашкевіч:

Так. Я «Машыну часу» слухаў крыху-крыху перад тым, як сышоў у войска ў 79-ым годзе. Там некалькі песен. Тыя самыя «Марыянеткі», «Сонечная выспа» і гэтак далей. Але з 79-га па 81-ы год я быў у войску і там мае густы і, увогуле, змяніліся. І вярнуўся я зусім іншым чалавекам адтуль. Я пачаў слухаць яшчэ і панк, «новую хвалю» гітарную, і, у тым ліку, польскую музыку. Усю, якая існавала падчас «Салідарнасці» у Польшчы. Цікава. Ігар Варашкевіч:

А наконт нямецкай і вянгерскай былі такія гурты: Амега, Карат, Пудзіс. І мне крыху гэта было, з аднаго боку, смешна, а, з іншага боку, мяне заўсёды цікавілі розныя мовы. І я іх умею падрабляць, і я «рыбу» пішу на розных, ну, спяваю песні, пішу музыку, а спяваю па-чэшску ці па-вянгерску.



Нібыта па-чэшску.

Ігар Варашкевіч:

Так, нібыта. І вось мне гэта падабалася, гэта было, як зараз кажуць, прыкольна ці прышпільна. Але гэта паўплывала на мяне. Тое, што я потым пачаў спяваць на роднай мове. Ня ведаю, ці памятаеш. Я рабіў навагодні праект аднойчы, запрасілі цябе, шукалі для цябе песню, якая магла бы быць цікавым відэакліпам. У выніку ты спяваў «Сюзану» Чэлентана. Ігар Варашкевіч:

Памятаю. Але спачатку я меў неасцярожнасць прапанаваць цябе нешта з расійскага рок-н-ролу і нават сказаў: «Можа, там Сукачоў…» І ты так мне казаў: «Вот эта вот русская душа нараспашку – это, вообще, не моё». Я не памятаю, як ты сказаў – не мае, ці не наша. Але, вось як ты думаеш, тое, што з’яўляецца сапраўдным такім характарам беларускага рок-н-ролу – гэта вось тое, што датычыцца нашага народа: памяркоўнасць, сціпласць, цішыня? Без гэтага: «душа нараспашку» і «харканье кровью»? Ігар Варашкевіч:

Я лічу, што гэта так. Напрыклад. Таму што зараз час такі, што цяжка нейкую мяжу знайсці паміж рускім і беларусам. Але я, успаміная свайго бацьку, яго характар, я лічу, што вось беларус павінен быць такім. Вось паглядзі, я з такім выказваннем сустрэўся, што: «Крама» – гэта самае найлепшае адлюстраванне, якое можа быць у рок-н-роле, беларускага характара». Не толькі памяркоўнасць, але і лянота. Ігар Варашкевіч: О, гэта святое – лянота. І грамадская пазіцыя. І трохі пабухцець, а потым: «А можа так і трэба». І такі ж самы Ігар Варашкевіч. Ці згодны ты з гэтым? Ігар Варашкевіч:

Не – наконт пабухцець. Наконт ляноты – так. Я заўсёды пра гэта кажу – абібок. Але наконт пабухцець і потым цярпець – не. Гэта не так. А ёсць людзі не такія лянівыя, як я. Напрыклад, Вайцюшкевіч – ён выпускае, ну, раней выпускаў у год мінімум адзін, а тое і два альбомы. Гэта мне такія патрэбны перапынкі, там у 4-5 гадоў, як у сусветных зорак.



Вось, глядзі, такое пытанне. Скажу шчыра і я цябе пра гэта і раней казаў. Я рабіў шмат музычных праектаў: музычных канцэртаў, тэлевізійных музычных праектаў. Шчыра кажу – я ні разу ні чуў, аніводны чыноўнік мне не забараняў запрасіць таго ці іншага музыку, той ці іншы калектыў. Што датычыцца так званых «чорных спісаў», я пра гэта чуў заўсёды ад саміх музыкаў. І вось, што я заўважыў: што чуў я гэта, як казалі нібыта з нейкім гонарам. Таму што прыемная пазіцыя. Чаму вы нічога не робіце? Так нас забараняюць, нам не даюць. І вось тут мне падаецца, што гэта было вельмі прыемным становішчам – бо, калі ты забаронены, з цябе і патрабаваць няма чаго. А, калі б была сапраўдная з’ява – сапраўдны хіт, сапраўдны альбом. Сусветнага ўзроўня. Аніякія «чорныя спісы», аніякія перашкоды бы не перашкаджалі. Ці ёсць у гэтым праўда?