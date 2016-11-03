«Я з 14 гадоў хворы на рок-н-рол»: Игорь Ворошкевич, лидер группы «Крама»

Игорь Ворошкевич, лидер группы «Крама» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вечар добры! Сёння ў гатэлі «Пекін» мы вядзем гаворку з лідэрам гурта «Крама» Ігарам Уладзіміравічам Варашкевічам.
Ігар Варашкевіч, лідэр гурта «Крама»:
Прывітанне. Даўно не бачыліся.
Увогуле так атрымліваецца, што няшмат у маім жыцці было падзей, якім я з’яўляюся сведкай. Я добра гэта памятаю, калі з гурта «Рокіс» стваралася «Крама». І тады да цябе ў Баранавічы паехалі ці то паслы, ці то сваты. І я памятаю, як Дзіма Лукашук мне распавядаў, што вельмі хваляваліся – ці пагадзіцца Ігар Варашкевіч у сваім жыцці вяртацца ў рок-н-ролл. Ты вяртаешся да тых часоў? Ці думаеш ты, як бы склалася тваё жыццё – ты быў бы дызайнерам, працаваў бы мастаком? Ну, напэўна ж, думаеш, можа і пытанне гэтае табе задавалі ўжо.
Ігар Варашкевіч:
Безумоўна, задавалі. І не аднойчы. Пра тыя часы я памятаю, хаця адразу хачу сказаць, што я не жыву мінулым, як шмат людзей зараз.
Мяне здзіўляе, напрыклад, настальгія па Савецкім Саюзе.
Я разумею – нарадзіўся, пражыў там палову жыцця, у тым ліку, і той мой перапынак перад «Крамай» быў яшчэ ў Савецкім Саюзе.
Пасля легендарнай «Бонды». Я пра гэта таксама хацеў запытацца.
Ігар Варашкевіч:
Як мінімум, дзве песні з тых часоў сёлета святкуюць сваё 30-годдзе. «Стэфка» і «Слуцкая брама».
У іх юбілей, таму што яны былі запісаныя ў 86-ым годзе. Дык вось, да сватоў ці паслоў – так, прыязджалі хлопцы. Тады ў мяне быў перапынак апасля інстытута, «Бонда» развалілася і я ўжо ў Баранавічах працаваў, жыў разам з сям’ёй: маленькім сынам, жонкай, працаваў у мастацкай майстэрні ў аддзеле культуры раённым. Але ў той час я, усё роўна, марыў – я быў ужо з гадоў 14 хворы на рок-н-рол – я марыў ізноў апынуцца ў рок-гурце і спяваць, граць.
А мне падалося, што ты, усё ж такі, сумняваўся.
Ігар Варашкевіч:
Не, я не сумняваўся.
Гэта – частка твайго характару? Паказваць, што ты нібыта сумняваўся.
Ігар Варашкевіч:
Я не сумняваўся. У мяне ў Баранавічах проста не было такой магчымасці. Там не было ніколі рок-гуртоў, там былі вакальна-інструментальныя ансамблі, якія гралі на танцах.
Вось, калі б гэтага не было, як ты думаеш, ты бы працаваў дызайнерам, мастаком зараз?
Ігар Варашкевіч:
Ну, напэўна так. Таму што я быў размеркаваны ў рэстаўрацыйныя майстэрні ў Гародню.
І там бы працаваў.
Ігар Варашкевіч:
Ну, працаваў бы. Прычым, у мяне быў дыплом «Катэдж».
А ў 90-ыя гады катэджы пачалі ўсе хлопцы будаваць. І я быў бы, напэўна, багаты чалавек.
Не тое, што зараз.
Ігар Варашкевіч:
Не тое, што зараз. Не, зараз усё добра.
Я ня ведаю, ці памятаеш ты, але для мяне гэта былі вельмі цікавыя часы. Я быў маладым журналістам, рабіў праграмы пра рок-н-рол і ўсё запытваўся ў цябе: «Як склалася так, што атрымалася такая каманда, як «Бонда»? Якую трэба было музыку слухаць, каб пісаць такія песні і пачаць спяваць па-беларуску?» Я памятаю, што была такая футболка «Лэдзі Панк» – я запытваўся, што гэта за камнда, ты распавядаў, што гэта – польскі гурт. Потым мне пра нейкі венгерскі рок-н-рол распавядаў. Я так разумею, што твой такі музычны густ будаваўся не так, як, напрыклад, у большасці. Напрыклад, The Beatles, Led Zeppelin, «Машина времени». Ці я памыляюся?
Ігар Варашкевіч:
Не, не памыляешся.
Спачатку, безумоўна, першае, што я пачуў – гэта былі The Beatles на старай стужцы ў бацькоў, гэта песня Girl была.
Яшчэ там былі некалькі рок-н-роллаў Чаббі Чэкера і Элвіса Прэслі. А пазней, ізноўку, я, безумоўна, слухаў, як і ўсе астатнія «джэнтльменскі», як я яго называў набор – гэта Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Slade, Nazareth. Пазней я пачаў слухаць шмат радыё. І шмат польскіх радыёстанцый. Там я пазнаёміўся з такі гуртом, як Breakout, лідэр якога Тадэвуш Налепа, на жаль, ужо не жыве. Але, вось ён быў першы, калі я зразумеў, што можна спяваць блюз на сваёй роднай мове. І ён не падобны на блюз аутэнтычны.
То бок, я так разумею, што ва ўсіх было: «Машина времени», «Воскресенье», у цябе было – польская музыка.
Ігар Варашкевіч:
Так. Я «Машыну часу» слухаў крыху-крыху перад тым, як сышоў у войска ў 79-ым годзе. Там некалькі песен. Тыя самыя «Марыянеткі», «Сонечная выспа» і гэтак далей. Але з 79-га па 81-ы год я быў у войску і там мае густы і, увогуле, змяніліся. І вярнуўся я зусім іншым чалавекам адтуль. Я пачаў слухаць яшчэ і панк, «новую хвалю» гітарную, і, у тым ліку, польскую музыку.
Усю, якая існавала падчас «Салідарнасці» у Польшчы.
Цікава.
Ігар Варашкевіч:
А наконт нямецкай і вянгерскай былі такія гурты: Амега, Карат, Пудзіс. І мне крыху гэта было, з аднаго боку, смешна, а, з іншага боку, мяне заўсёды цікавілі розныя мовы. І я іх умею падрабляць, і я «рыбу» пішу на розных, ну, спяваю песні, пішу музыку, а спяваю па-чэшску ці па-вянгерску.
Ігар Варашкевіч:
Так, нібыта. І вось мне гэта падабалася, гэта было, як зараз кажуць, прыкольна ці прышпільна.
Але гэта паўплывала на мяне. Тое, што я потым пачаў спяваць на роднай мове.
Ня ведаю, ці памятаеш. Я рабіў навагодні праект аднойчы, запрасілі цябе, шукалі для цябе песню, якая магла бы быць цікавым відэакліпам. У выніку ты спяваў «Сюзану» Чэлентана.
Ігар Варашкевіч:
Памятаю.
Але спачатку я меў неасцярожнасць прапанаваць цябе нешта з расійскага рок-н-ролу і нават сказаў: «Можа, там Сукачоў…» І ты так мне казаў: «Вот эта вот русская душа нараспашку – это, вообще, не моё». Я не памятаю, як ты сказаў – не мае, ці не наша. Але, вось як ты думаеш, тое, што з’яўляецца сапраўдным такім характарам беларускага рок-н-ролу – гэта вось тое, што датычыцца нашага народа: памяркоўнасць, сціпласць, цішыня? Без гэтага: «душа нараспашку» і «харканье кровью»?
Ігар Варашкевіч:
Я лічу, што гэта так. Напрыклад.
Таму што зараз час такі, што цяжка нейкую мяжу знайсці паміж рускім і беларусам.
Але я, успаміная свайго бацьку, яго характар, я лічу, што вось беларус павінен быць такім.
Вось паглядзі, я з такім выказваннем сустрэўся, што: «Крама» – гэта самае найлепшае адлюстраванне, якое можа быць у рок-н-роле, беларускага характара». Не толькі памяркоўнасць, але і лянота.
Ігар Варашкевіч:
О, гэта святое – лянота.
І грамадская пазіцыя. І трохі пабухцець, а потым: «А можа так і трэба». І такі ж самы Ігар Варашкевіч. Ці згодны ты з гэтым?
Ігар Варашкевіч:
Не – наконт пабухцець. Наконт ляноты – так. Я заўсёды пра гэта кажу – абібок. Але наконт пабухцець і потым цярпець – не. Гэта не так. А ёсць людзі не такія лянівыя, як я. Напрыклад, Вайцюшкевіч – ён выпускае, ну, раней выпускаў у год мінімум адзін, а тое і два альбомы.
Гэта мне такія патрэбны перапынкі, там у 4-5 гадоў, як у сусветных зорак.
Вось, глядзі, такое пытанне. Скажу шчыра і я цябе пра гэта і раней казаў. Я рабіў шмат музычных праектаў: музычных канцэртаў, тэлевізійных музычных праектаў. Шчыра кажу – я ні разу ні чуў, аніводны чыноўнік мне не забараняў запрасіць таго ці іншага музыку, той ці іншы калектыў. Што датычыцца так званых «чорных спісаў», я пра гэта чуў заўсёды ад саміх музыкаў. І вось, што я заўважыў: што чуў я гэта, як казалі нібыта з нейкім гонарам. Таму што прыемная пазіцыя. Чаму вы нічога не робіце? Так нас забараняюць, нам не даюць. І вось тут мне падаецца, што гэта было вельмі прыемным становішчам – бо, калі ты забаронены, з цябе і патрабаваць няма чаго. А, калі б была сапраўдная з’ява – сапраўдны хіт, сапраўдны альбом. Сусветнага ўзроўня. Аніякія «чорныя спісы», аніякія перашкоды бы не перашкаджалі. Ці ёсць у гэтым праўда?
Ігар Варашкевіч:
Наконт альбомаў сусветнага ўзроўню – гэта, безумоўна, было б так. Таму што, калі чалавек знаходзіцца там – ты з ім нічога не зробіш.
А вось наконт «чорных спісаў» я адкажу цябе пытаннем на пытанне. А ты памятаеш 96-ы год?
І лёс кліпу на песню «Гомельскі вальс», які ты сам зняў. Што з ім было? Потым, што сталася з відэазапісам канцэрту нашага першага юбілея – пяцігоддзя? Ён быў знішчаны, ён быў зняты БТ і знішчаны потым.
Што датычыцца гэтага канцэрту, я скажу, што таксама знішчаны ўсе тыя праграмы, якія я ў той час пісаў. Таму што пераходзілі на новую стужку. Гэта можа быць і не пытанне палітычнае. Што датычыцца кліпаў, якія мы здымалі з нашым камерамэнам – яго не маглі паказваць з-за таго, што там фінансавала «Дайнова» і заўсёды была ўнізе рэклама. Гэта была галоўная мэта, якую я чуў.
Ігар Варашкевіч:
Добра. У 2000-ыя гады, калі здымалі песню «Сюзана», наш гурт быў забаронены.
Ну, знялі ж мы «Сюзану».
Ігар Варашкевіч:
Ну, вы знялі.
Вось, 25 гадоў, «Крама» – весь Мінск у посцерах. Ігар Варашкевіч.
Ігар Варашкевіч:
Дык гэта зараз у посцерах. Добра.
Трэба было правесці 25 год у гурце, каб гэтага дачакацца.
Паглядзі. Што датычыцца рок-музыкаў – і украінскіх, і расійскіх – яны часам траплялі ў апошнія гады ў такую пікантную сітуацыю. З аднаго боку, вельмі прыемна схавацца за прозвішчам рок-музыкі. Гэта вельмі прыемна і лёгка зрабіць, асабліва, калі мы гаворым пра палітыку і нейкія грамадскія з’явы. Вось, таму што рок-музыка – гэта заўсёды пратэст. Але потым атрымліваецца так – вось Вакарчук спяваў разам з Юшчанка апасля першай рэвалюцыі, Макарэвіч піў піва з Мядзведзевым. Становішча змянілася, пазіцыя змянілася. Яны ўжо 100 разоў сказалі, што памыляліся, але гэта засталося ў памяці. І ў лёсе таго, што павінна называцца «пратэстным рок-н-ролам» засталося назаўсёды. Ты трапляў у становішча, калі ад цябе патрабавалі: «Ты павінен гэта сказаць», – ці: «Ты не павінен гэта сказаць». А цябе хочацца сказаць: «Хлопцы, адчапіцеся. Я нікому нічога не павінен».
Ігар Варашкевіч:
Я ў такія сітуацыі не трапляў. Я заўсёды казаў тое, што я хачу сказаць.
Мне падаецца, што у нашым беларускім рок-н-роле за апошнія дзясяцігоддзі не з’явілася той песні, якая бы магла даць тую павагу беларускай мове, беларускаму рок-н-ролу, якая была, калі пачаліся «Песняры». Мне нават падаецца, што ў таго ж Вакарчука і «Океана Эльзы» такая песня ёсць. Яна не палітычнага гучання, гэта песня пра каханне «Я не здамся без бою». Але яна гучыць па ўсёй Усходняй Еўропе, безумоўна. Мне падаецца, што такой песні няма. Ці ты думаешь, што такая песня ёсць і яна проста не гучыць. Ці не ў песне, увогуле, справа?
Ігар Варашкевіч:
Ты ведаеш, гэта пытанне складанае, на якое я сам сабе пытаюся адказаць усё жыццё.
Я мяркую, што, напэўна, мы не такія таленавітыя, я ўласна, як Вакарчук.
Можа быць, гэта з-за гэтага так адбываецца. А наконт песні, безумоўна, такой, напэўна, песні няма. Але назваць гэта стоадсоткавым рок-н-ролам – я не назваў бы гэтую песню.
І вось такое яшчэ пытанне. Я рыхтаваўся да сустрэчы, глядзеў твае інтэрв’ю. у цябе запытваюцца: «Што было для Вас самым вялікім сурпрызам?» І ты адказваеш – я, увогуле, не чакаў ад цябе такога адказа – ты адказваеш: «Тое, што да мяне прыйшло каханне ў сталым узросце». Два погляды ёсць на гэта. Тое, што гэта – такое шчасце, падарунак лёсу. Ці, што гэта – даволі сур’ёзнае і жорсткае выпрабаванне для сталага чалавека.
Ігар Варашкевіч:
Гэта – усё адразу. Гэта гісторыя ўжо скончылася.
Гэта – пра «сівізну ў бараду». Гэта – вялікі такі эмацыйны штуршок, безумоўна.
Але гэта – заўсёды трагедыя. У прынцыпе. Апасля гэтага ў такую сітуацыю трапілі шмат маіх сяброў. І я хацеў з імі падзяліцца сваім досведам, але яны мяне не слухалі. Таму што, калі чалавек ва ўзросце 45 гадоў закаханы ў маладую дзяўчыну, ён нічога не слухае. Бяссэнсоўна з ім размаўляць. Але гэта ўсё скончылася, у мяне ўжо зусім іншае жыццё.
Ну, ты адзінокі зараз?
Ігар Варашкевіч:
Не. Я не адзінокі, не.
Я вельмі рады цябе бачыць, я вельмі рады, што ты ў добрай форме. Што ў выдатнай форме ваша каманда. Жадаю поспехаў! Абавязкова прыйду на ваш канцэрт і віншую з 25-годдзем.