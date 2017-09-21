Международный фестиваль «Тэатральны Куфар» стартует в Минске 21 сентября

Новости Беларуси. Два десятка спектаклей из десятка стран представит на минской сцене «Тэатральны Куфар». Международный фестиваль студенческих и молодежных театров стартует 21 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Два десятка спектаклей из десятка стран представит на минской сцене «Тэатральны Куфар». Международный фестиваль студенческих и молодежных театров стартует 21 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои творческие работы в белорусскую столицу привезли коллектив российского ГИТИСа, московский театр «Модерн», театральные труппы Туниса, Филиппин, Чили. Конечно же, в конкурсной программе выступят и белорусы. Всего в фестивале примут участие более 200 артистов.
Одним из самых зрелищных действий нынешнего сезона станет «фирменный» проект «Куфар-in-Motion». Это импровизации режиссера в создании небольшого по форме спектакля за несколько репетиций. В постановке смогут принять участие все артисты фестиваля. Уникальный показ состоится на церемонии закрытия. Главный приз – «Вялікі куфар» – присудит зритель, голосуя после каждого спектакля. А профессиональное жюри определит лучший спектакль отдельно среди любительских и профессиональных театров.