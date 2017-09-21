Международный фестиваль «Тэатральны Куфар» стартует в Минске 21 сентября

Новости Беларуси. Два десятка спектаклей из десятка стран представит на минской сцене «Тэатральны Куфар». Международный фестиваль студенческих и молодежных театров стартует 21 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои творческие работы в белорусскую столицу привезли коллектив российского ГИТИСа, московский театр «Модерн», театральные труппы Туниса, Филиппин, Чили. Конечно же, в конкурсной программе выступят и белорусы. Всего в фестивале примут участие более 200 артистов.