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Международный фестиваль «Тэатральны Куфар» стартует в Минске 21 сентября

21 сентября 2017 06:58
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Новости Беларуси. Два десятка спектаклей из десятка стран представит на минской сцене «Тэатральны Куфар». Международный фестиваль студенческих и молодежных театров стартует 21 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль «Тэатральны Куфар» стартует в Минске 21 сентября-1

Свои творческие работы в белорусскую столицу привезли коллектив российского ГИТИСа, московский театр «Модерн», театральные труппы Туниса, Филиппин, Чили. Конечно же, в конкурсной программе выступят и белорусы. Всего в фестивале примут участие более 200 артистов.

Международный фестиваль «Тэатральны Куфар» стартует в Минске 21 сентября-3

Одним из самых зрелищных действий нынешнего сезона станет «фирменный» проект «Куфар-in-Motion». Это импровизации режиссера в создании небольшого по форме спектакля за несколько репетиций. В постановке смогут принять участие все артисты фестиваля. Уникальный показ состоится на церемонии закрытия. Главный приз – «Вялікі куфар» – присудит зритель, голосуя после каждого спектакля. А профессиональное жюри определит лучший спектакль отдельно среди любительских и профессиональных театров.

# Культура # Театр # Фотофакт

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