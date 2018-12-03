Мармеладный переулок, пешеходная зона, кинотеатр под открытым небом: что ещё появится в Раковском предместье

Совсем скоро в центре Минска между современными многоэтажками появится квартал, где каждый сможет окунуться в эпоху конца XIX-начала XX века.

Раковское предместье, сохранившее до наших времен уникальные шедевры белорусского зодчества, на протяжении столетий было местом селения ремесленников и торговцев. А в 1927 году начал работу старейший в Минске хлебозавод. Сегодня здесь не услышишь запаха свежей выпечки. Но, как уверяют градостроители, это лишь дело времени.

Олег Сергеев, архитектор проектов УП «Минскпроект»:

В перспективе здесь должен появиться целый квартал, который проектируется на базе бывшего хлебозавода. Порядка пяти зданий предполагается реконструкция, и вновь возводимых около 10 зданий различного назначения.

Среди них – мини-пекарни, кафе, рестораны, картинная галерея, гончарная мастерская и кинотеатр под открытым небом. В этом колоритном уголке города сохранят и архитектуру, и нетронутые временем дворики. Но в то же время создадут многофункциональные современные объекты для комфортного отдыха и развлечений.

Безымянный проезд переименуют в переулок со вкусным названием Мармеладный. Здесь поучаствовать в производстве и продегустировать лакомство сможет каждый сладкоежка. Кстати, его и часть улиц Витебской и Раковской планируется сделать пешеходной зоной с возможностью проезда технологического транспорта в ночное время суток.

Тут же разобьют фестивальную площадь. Она будет вмещать одновременно до 350 человек. Длинное здание хлебозавода с заводской трубой сохранят и переделают в развлекательный комплекс.

Полина Кусенкова, главный архитектор проекта УП «Минскпроект»:

Здание №2 хлебозавода, которые было пристроено во второй половине XX века к корпусу первого здания. Это было здание существующего силоса, в котором хранилась мука для хлебозавода №1. Чтобы сделать какие-то планировочные решения, нам пришлось демонтировать весь силос бетонный, на котором держались все стены существующие, сделать перекрытие из монолита, сделать новую планировку с новыми этажами, новыми лестницами и новым функциональным назначением всего здания.

Динамическая архитектурная подсветка украсит фасады, окна и наружные лестницы. Команда архитекторов, конструкторов и реставраторов трудится над каждым проектом по полгода. Элементы объединят в одном стилевом решении, чтобы всё смотрелось органично и стильно, а главное – функционировало, как единый организм.

Михаил Жих, главный инженер УП «Мінская спадчына»:

Ряд объектов по улицам Раковской и Завальной мы восстанавливаем по тем эскизам и чертежам, по тем архивным материалам, которые найдены в процессе научных исследований. Олег Сергеев, архитектор проектов УП «Минскпроект»:

В интерьере, возможно, будет раскрытие кладок старого кирпича, старых лестничных узлов, планировочной структуры, в подвалах это своды – это мы стараемся сохранить. И если где-то невозможно, мы восстанавливаем.

Часть проектов находится в разработке, другая уже передана на экспертизу. В ожидании вердикта специалисты не сидят, сложа руки. Михаил Жих:

Мы сделали новые тепловые сети, новые трассы ливневой канализации, электрообеспечение, эта работа будет выполнена окончательно к 20 декабря.