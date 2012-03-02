Фотовыставка «За полчаса до весны» открылась в Минске в доме Москвы

Свои работы представил столичный фотохудожник Михаил Маруга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дата презентации выбрана неслучайно: все женские образы, запечатленные рукой мэтра белорусской фотографии, возвещают о приходе самой прекрасной и самой долгожданной поры года – весны.
Михаил Маруга, фотохудожник:
Модель, которая приходит ко мне в студию, с которой мы делаем работу, естественно, не может быть нелюбимой. Без любви ничего в жизни не бывает. Поэтому, естественно, каждую модель я люблю, и только так может получиться работа.