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Фотовыставка «За полчаса до весны» открылась в Минске в доме Москвы

02 марта 2012 06:32
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Свои работы представил столичный фотохудожник Михаил Маруга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дата презентации выбрана неслучайно: все женские образы, запечатленные рукой мэтра белорусской фотографии, возвещают о приходе самой прекрасной и самой долгожданной поры года – весны.

Михаил Маруга, фотохудожник:
Модель, которая приходит ко мне в студию, с которой мы делаем работу, естественно, не может быть нелюбимой. Без любви ничего в жизни не бывает. Поэтому, естественно, каждую модель я люблю, и только так может получиться работа.

# Выставки

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