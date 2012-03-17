Международный фестиваль «Белый замок» под Минском: рыцарские сражения, показ мод, исторические танцы и соревнования лучников

На территории Острошицкого городка на несколько дней воцарилось средневековье. Десятки доблестных рыцарей и прекрасных дам встретились на Международном фестивале «Белый замок». Каждый год лагерь все больше и больше. Значит в полку рыцарей в наш, казалось бы, совсем нерыцарский век, прибывает.

Участник фестиваля:

Я тут фехтую уже два дня, получается все лучше и лучше.

Средневековые турниры – это не только демонстрация рыцарской доблести, но и своеобразный интернациональный показ мод. Москвичка Наталья сегодня в роли знатной дамы. Свой наряд она выбирала с особой тщательностью. Три платья из шелка, расшитые золотыми нитями и жемчугом, янтарная брошь и бархатный плащ стоят немало. Но кто будет считать презренный металл, когда в ушах шумит металл боевой?

Наталья, участница фестиваля:

Помогает окунуться в историю, начинаешь понимать этих людей, понимать каким образом это повлияло на нашу культуру, на культуру XXI века. Значит понимаешь лучше людей, которые вокруг тебя.

Настоящие рыцари и уважающие себя дамы должны уметь танцевать. Поэтому для всех желающих проводились мастер-классы по историческим танцам. Как правило, это бранль.

Участницы фестиваля:

Наши мальчики нам делают комплименты. Это все очень замечательно, мило. Действительно, одеваешь платье и чувствуешь себя другим человеком.

Но какой же рыцарский турнир да без метких лучников. Собранность, внимание, точность – вот составляющие победы над противником. Стрельба из лука по силам не только женщинам, но и детям. Весит такое незамысловатое оружие в среднем два килограмма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зритель:

Мне очень нравится стрельба из лука, так что сейчас пойду постреляю.

Анна Ятепеш, инструктор по стрельбе из лука:

Женщинам-лучникам гораздо проще. Основа стрельбы из лука – здесь не надо напрягать ничего лишнего. Мужчина искренне уверен в своей силе и пытается все это сделать с помощью силы.

Женщины быстрее выстраиваются. У них гораздо быстрее начинает получаться, как и у детей.

Самое долгожданное зрелище боевых фестивалей – сражение. Здесь игра превращается в настоящую битву. Один поединок длится всего две минуты. А свои победы рыцари посвящают дамам сердца. Нередко такие подвиги приводят прямо под венец.

Чтобы максимально защитить себя в сражении, рыцари надевали кольчугу. Весит она 15 кг. Еще один необходимый атрибут – килограммовый меч длиной с метр. И, конечно же, лошадь. От ее норова нередко зависела жизнь рыцаря.

Рыцарь:

Можно побыть тем, кем ты хочешь быть, а не стараться кого-то изображать. Все же в реальной жизни зависимы от социальных положений, статуса. А здесь ничего этого нет. Просто если ты хочешь кому-то что-то доказать, бери меч в руки и иди доказывай.

Участник фестиваля:

Мы каждый год встречаемся с людьми, которые приезжают на фестиваль. Многие из них – это мои старые друзья, с которыми я начинал заниматься военно-исторической реконструкцией. Приятно, что сейчас приехало очень много таких людей.