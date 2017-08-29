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Международная духовно-просветительская экспедиция «Дарога да Святыняў» пройдёт в 24-й раз

29 августа 2017 08:03
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Уже завтра участники 24-ой Международной духовно-просветительской экспедиции «Дарога да Святыняў» отправятся в путешествие по святыням Беларуси. В этом году православное духовенство, писатели, музыканты, артисты и учёные проделают путь длиной в тысячу километров.

Подробнее о целях экспедиции – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель духовно-просветительской экспедиции «Дарога да Святыняў», научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси, Александр Лопата-Загорский, журналист, поэт, Дмитрий  Артюх и скрипачка, воколистка, выпускница Венской консерватории, степендиат фонда Президента Респбулики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи,  Юлия Лебеденко.  

# Православные в Беларуси # Культура # Юлия Лебеденко # Фотофакт

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