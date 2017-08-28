Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице

Новости Беларуси. Родному городу посвящается. В художественной галерее Леонида Щемилева открылась выставка художницы Илоны Кособуко. Десятки картин – необычные парадные портреты знаковых мест столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Илона Кособуко, художник:

У минчан есть какой-то свой своеобразный код, по которому мы узнаем друг друга. Это какие-то вещи в коллекциях, может быть, какие-то статуэтки. Посещая семьи моих родителей, друзей моих родителей, мы видим те же самые предметы, которые нас где-то объединяют.

Выставка к 950-летию Минска продлится до 13 сентября. Далее экспозиция будет представлена в Берлине.