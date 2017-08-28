Прямой эфир

Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице

28 августа 2017 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Родному городу посвящается. В художественной галерее Леонида Щемилева открылась выставка художницы Илоны Кособуко. Десятки картин – необычные парадные портреты знаковых мест столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице-1

Мастер передала свое ощущение Минска через абстрактные детали.

Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице-4

Илона Кособуко, художник:
У минчан есть какой-то свой своеобразный код, по которому мы узнаем друг друга. Это какие-то вещи в коллекциях, может быть, какие-то статуэтки. Посещая семьи моих родителей, друзей моих родителей, мы видим те же самые предметы, которые нас где-то объединяют.  

Выставка к 950-летию Минска продлится до 13 сентября. Далее экспозиция будет представлена в Берлине.

# Культура # Выставки в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Сенсационная находка: уникальный древний чертёж найден в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре
28 августа 2017 11:27

Сенсационная находка: уникальный древний чертёж найден в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре

Искуи Абалян о «Золотой коллекции белорусской песни»: Замечательно, что есть серия музыкальных программ, которая поднимает этот пласт культуры на новый уровень!
28 августа 2017 09:30

Искуи Абалян о «Золотой коллекции белорусской песни»: Замечательно, что есть серия музыкальных программ, которая поднимает этот пласт культуры на новый уровень!

Выставка «Город. Архитектура. Мы» откроется к 950-летию Минска в Национальном художественном музее
28 августа 2017 08:09

Выставка «Город. Архитектура. Мы» откроется к 950-летию Минска в Национальном художественном музее