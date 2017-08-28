Сенсационная находка: уникальный древний чертёж найден в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре

Это уникальные кадры первой оценки учёных древнего чертежа, найденного на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря во время археологических раскопок. На небольшом фрагменте кирпича изображён план храма-усыпальницы. Рисунок имеет правильные пропорции и чёткие детали. По предположению специалистов, существующую усыпальницу монастыря построили согласно обнаруженному чертежу.

Плинфа с полным изображением была не меньше 30 см. Но даже этот небольшой фрагмент позволяет назвать находку сенсационной! Ведь рисунки строителей того времени, считалось, носили схематичный характер. А теперь впервые за всю историю изучения архитектуры Древней Руси в руках ученых, по-видимому, оказался профессиональный архитектурный чертеж.

Один из самых древних храмов Беларуси в этом году открыл для археологов ещё одну страничку своей истории.

Где и как была найдена монастырская печать преподобной Ефвросинии Александр Соловьёв помнит до сих пор.

Печать и чертёж теперь хранятся в фондах Полоцкого музея-заповедника. Артефакты ценные, и рассматривать их можно только в перчатках.

Женские печати само по себе было довольно редким явлением. Но на территории Полоцка всё же встречались.

Реставрация жемчужины белорусского зодчества обнаружила и тот факт, что изначально храм был шире.

Удивительно, что археологические экспедиции здесь не впервые, но сенсационные открытия и артефакты были найдены только сейчас. Как говорят служители монастыря: «Такие находки сам Бог посылает».