Прямой эфир

Сенсационная находка: уникальный древний чертёж найден в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре

28 августа 2017 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это уникальные кадры первой оценки учёных древнего чертежа, найденного на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря во время археологических раскопок. На небольшом фрагменте кирпича изображён план храма-усыпальницы. Рисунок имеет правильные пропорции и чёткие детали. По предположению специалистов, существующую усыпальницу монастыря построили согласно обнаруженному чертежу.

Плинфа с полным изображением была не меньше 30 см. Но даже этот небольшой фрагмент позволяет назвать находку сенсационной! Ведь рисунки строителей того времени, считалось, носили схематичный характер. А теперь впервые за всю историю изучения архитектуры Древней Руси в руках ученых, по-видимому, оказался профессиональный архитектурный чертеж.

Один из самых древних храмов Беларуси в этом году открыл для археологов ещё одну страничку своей истории.

Где и как была найдена монастырская печать преподобной Ефвросинии Александр Соловьёв помнит до сих пор.

Печать и чертёж теперь хранятся в фондах Полоцкого музея-заповедника. Артефакты ценные, и рассматривать их можно только в перчатках.

Женские печати само по себе было довольно редким явлением. Но на территории Полоцка всё же встречались.

Реставрация жемчужины белорусского зодчества обнаружила и тот факт, что изначально храм был шире.

Удивительно, что археологические экспедиции здесь не впервые, но сенсационные открытия и артефакты были найдены только сейчас. Как говорят служители монастыря: «Такие находки сам Бог посылает».

# Культура # Фотофакт # Белорусская наука # Александр Соловьев # Инна Калечиц

Другие новости рубрики

Все новости
Искуи Абалян о «Золотой коллекции белорусской песни»: Замечательно, что есть серия музыкальных программ, которая поднимает этот пласт культуры на новый уровень!
28 августа 2017 09:30

Искуи Абалян о «Золотой коллекции белорусской песни»: Замечательно, что есть серия музыкальных программ, которая поднимает этот пласт культуры на новый уровень!

Выставка «Город. Архитектура. Мы» откроется к 950-летию Минска в Национальном художественном музее
28 августа 2017 08:09

Выставка «Город. Архитектура. Мы» откроется к 950-летию Минска в Национальном художественном музее

Чайные традиции, медитация и национальный танец: День культуры Индии проходит в Минске 27 августа
27 августа 2017 13:14

Чайные традиции, медитация и национальный танец: День культуры Индии проходит в Минске 27 августа