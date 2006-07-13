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Мэтр органной музыки дал концерт в Минске

13 июля 2006 08:18
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Один из величайших органистов мира - Марек Стефаньски 12 июля дал большой органный концерт в Белгосфилармонии. Польский музыкант в Минске впервые. В программе его концерта - произведения Вивальди, Баха, Райнбергера.

Весь вечер накануне концерта   Мареку Стефаньски пришлось настраивать новый инструмент.  У  каждого органа свой характер и голос. Маэстро привык играть в храмах - там лучшая акустика и инструмент.
Этот музыкант - один из немногих органистов, которому позволяют играть в Нотр-Дам де Пари.  А в Кракове - он главный органист в базилике Святой Марии.
Во всем мире  каждая органная афиша Марека Стефаньски  становится событием: его музыка поражает слух своей <стариной>. Он заново  открывает позабытые звуки. Свой концерт в Минске Стефаньски посвятил немецко-французской классике. Вечер он открыл, исполняя произведения Иоганна Баха.

Марек Стефаньски возрождает храмовую польскую музыку, записанную еще  в табулаториях - форме старой записи, когда  не было нот, но были знаки. В органном искусстве, говорит маэстро, главное - импровизация.  Перед мессой  или после. И добавляет: <Все бессмертные произведения Баха и Вивальди были вначале импровизацией>.

# Культура

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