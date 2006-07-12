Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России Валентину Толкунову

Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. "Мы хорошо знаем и высоко ценим Вас как выдающуюся певицу, прекрасного, обаятельного человека, искреннего и преданного друга Беларуси. Пусть Ваше искусство и в дальнейшем восхищает и объединяет людей, способствует укреплению сотрудничества и взаимопонимания между нашими братскими странами", - говорится в поздравлении Александра Лукашенко.Сегодня же на "Славянском базаре в Витебске " пройдет концерт мастеров искусств Москвы. Концерт под названием "Москва. Признание в любви..." соберет на сцене Летнего амфитеатра звездный состав: Надежда Бабкина с ансамблем "Русская песня", Олег Газманов, Виктор Зинчук. Выступят и молодые исполнители - Массква, Юлия, финалисты телепроекта "Народный артист". Вокальные номера будут чередоваться с танцевальными, а также выступят цирковая группа и курсанты Военно-музыкального училища.