А вы видели, как "играет" солнце?

Православные верующие сегодня отмечают День памяти святых апостолов Петра и Павла, или Петров день. Великий праздник установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, которые погибли в этот день в Риме. Это произошло в царствование императора Нерона в 65 году. Петр был распят на кресте головою вниз, а Павел - обезглавлен.

По преданию, святой Петр был простым рыбаком. Он первым провозгласил Иисуса сыном Божьим и был одним из трех ближайших учеников Христа, посвящаемых в величайшие тайны. Однако в самый решительный момент жизни Иисуса отрекся от него. Раскаявшись в содеянном, Петр получил прощение от воскресшего Христа. Впоследствии именно он своей деятельностью оказал огромное влияние на судьбу христианства.

Согласно легенде, Павел поначалу был врагом христианства. Но после Воскресения Христа посвятил свою жизнь распространению и проповедованию христианского Евангелия. Он написал 14 посланий, систематизирующих Христово учение. День святых апостолов Петра и Павла завершает летний Петров пост. Праздник апостолов считается праздником солнца. Наши предки верили, что в этот день рано

утром "играет" солнце, и старались сами наблюдать это явление.