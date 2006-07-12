А вы видели, как "играет" солнце?

По преданию, святой Петр был простым рыбаком. Он первым провозгласил Иисуса сыном Божьим и был одним из трех ближайших учеников Христа, посвящаемых в величайшие тайны. Однако в самый решительный момент жизни Иисуса отрекся от него. Раскаявшись в содеянном, Петр получил прощение от воскресшего Христа. Впоследствии именно он своей деятельностью оказал огромное влияние на судьбу христианства.
Согласно легенде, Павел поначалу был врагом христианства. Но после Воскресения Христа посвятил свою жизнь распространению и проповедованию христианского Евангелия. Он написал 14 посланий, систематизирующих Христово учение. День святых апостолов Петра и Павла завершает летний Петров пост. Праздник апостолов считается праздником солнца. Наши предки верили, что в этот день рано
утром "играет" солнце, и старались сами наблюдать это явление.