На сцене Летнего амфитеатра - юные артисты

А вы видели, как "играет" солнце?

Православные верующие сегодня отмечают День памяти святых апостолов Петра и Павла, или Петров день. Великий праздник установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, которые погибли в этот день в Риме. Это произошло в царствование императора Нерона в 65 году. Петр был распят на кресте головою вниз, а Павел - обезглавлен.