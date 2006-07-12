На сцене Летнего амфитеатра - юные артисты
12 июля пройдет первый концерт 14-го детского музыкального конкурса "Витебск-2006".Белорусы Алексей Жигалкович и Кристина Збралевич выступят под 16 и 17 номерами. Под первым номером на сцену выйдет Валерия Паша из Молдовы. Завершит выступление конкурсантов Кайсар Дуйсенбай из Казахстана, ему достался последний, 18 номер.
Все конкурсанты - лауреаты и дипломанты многих международных конкурсов. Жюри, которое возглавляет народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, определит обладателя Гран-при и лауреатов в трех премиях. Также, впервые победителям детского конкурса будут вручены премии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.