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На сцене Летнего амфитеатра - юные артисты

12 июля 2006 14:16
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12 июля пройдет первый концерт 14-го детского музыкального конкурса "Витебск-2006".Белорусы Алексей Жигалкович и Кристина Збралевич выступят под 16 и 17 номерами. Под первым номером на сцену выйдет Валерия Паша из Молдовы. Завершит выступление конкурсантов Кайсар Дуйсенбай из Казахстана, ему достался последний, 18 номер. Все конкурсанты - лауреаты и дипломанты многих международных конкурсов. Жюри, которое возглавляет народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, определит обладателя Гран-при и лауреатов в трех премиях. Также, впервые победителям детского конкурса будут вручены премии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
# Культура

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