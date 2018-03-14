«Медные колокола были слышны за несколько километров от современной площади Мясникова»: история Казанской церкви

История минской железнодорожной православной церкви связана со строительством Либаво-Роменской и Московско-Брестской железных дорог, которые прошли через наш город в 70-ых годах XIX века.

Пути прошли за чертой Минска, в западном направлении от исторического центра, и эта часть города начала интенсивно развиваться и застраиваться. Возникли небольшие, компактные посёлки, где, в основном, проживали служащие и рабочие железных дорог.



В Минске тогда работало два вокзала – Виленский и Московский.

Кстати, именно благодаря последнему появилось название Московской улицы.



В основном, жители этих посёлков были православного вероисповедания, и скоро стал вопрос о создании самостоятельного прихода и о строительстве нового православного храма для горожан.



Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Указ Синода был издан в 1889 году в соответствии с которым, было получено разрешение на строительство первоначально небольшой деревянной церкви. Одновременно минские городские власти выделили земельный участок на пересечении двух исторических улиц – Захарьевской и улицы Ново-Московской, или древнего Койдановского тракта, которые соединялись между собой в районе современной площади Мясникова.



И вот там в 1890 году была освящена небольшая деревянная церковь во имя Казанской иконы Божьей матери. Эта церковь несколько раз реконструировалась. Вначале она была небольшого размера и была прямоугольная в плане, а уже к началу XX века за счёт расширения и дополнительных пристроек получила крестообразный план с небольшим деревянным куполом в центре.







В таком виде Казанская церковь просуществовала до начала XX века, а затем появилась идея создать большой каменный храм. Процесс проектирования и поиска денег затянулся, и окончательный проект новой церкви был утвержден только в 1909 году. Тогда же было получено разрешение на возведение храма.

Среди минчан эта церковь получила название Жёлтой, потому что её стены были сложены из жёлтого лицевого кирпича.

По своей архитектуре церковь была очень оригинальной и выразительной.



При её проектировании были использованы мотивы древних византийских храмов, ощущалось влияние болгарского зодчества, тех православных церквей, которые находились на территории бывшей Византийской империи. Специалисты назвали этот стиль псевдовизантийским или неовизантийским.



Владимир Денисов:

Все средства на строительство храма собирали со служащих железной дороги. Кроме того были большие пожертвования от самого управления Либаво-Роменской железной дороги. Был создан специальный строительный комитет, под руководством которого велось возведение этого храма. Интерьеры новой церкви имели богатый декор.

Были отлиты по специальному заказу новые медные колокола, которые своим звоном были слышны за несколько километров от современной площади Мясникова. Церковь не пострадала ни в годы Первой мировой войны во время бомбардировок немецкой авиацией минского железнодорожного вокзала, ни в годы Гражданской войны.

К сожалению, судьба Казанской церкви в годы советской власти сложилась трагично. Сохранились публикации в газете «Звезда», в которых рассказывается о собрании рабочих и служащих Белорусской железной дороги.

Они потребовали от правительства БССР закрыть святыню и передать её под железнодорожный клуб.



Решение минские городские власти приняли буквально через месяц. Причём, колокола из Казанской церкви, как писали в газете, были переданы в «котёл индустриализации».

В 1930 году были сброшены позолоченные кресты, которые украшали купол храма, а на их месте стал развеваться красный флаг. В 1936 году, во времена «безбожной пятилетки» было принято решение уничтожить этот оригинальный памятник архитектуры начала XX века.



Владимир Денисов:

Одновременно в Минске тогда были уничтожены три большие церкви – это так называемая Жёлтая железнодорожная церковь. Главный православный храм Минска – Петропавловский собор, который находился в центре площади Свободы.

И Александро-Невская часовня, которая находилась на территории современного Александровского сквера.