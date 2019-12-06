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«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске

06 декабря 2019 13:40
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Новости Беларуси. Гомельчанка Мирослава Гринькова завоевала Гран-при Международного детского конкурса «Музыка надежды». Он открывает все больше новых имен талантливых молодых людей, которые решили связать свою судьбу с музыкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение 5 дней творчество на суд жюри представляли юные дарования из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Звучали фортепиано, духовые и струнные инструменты. Всего за награды соревновались более 60 музыкантов.

«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске-1

«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске-3

Мирослава Гринькова, лауреат Гран-при Международного детского конкурса «Музыка надежды»:
Мне очень нравится дарить людям музыку. Я мечтаю стать в будущем великой пианисткой.

«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске-6

Маргарита Рубец, участница Международного детского конкурса «Музыка надежды» (Украина):
Очень было интересно и сложно сражаться с другими, потому что достойные конкуренты. Я думаю, что это ступенька вперед.

«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске-9

Владимир Дулов, председатель жюри Международного детского конкурса «Музыка надежды»:
Здесь собираются самые талантливые дети. Могу сразу сказать, что этот конкурс, возможно, был беспрецедентным, можно сказать, чрезвычайным по количеству талантливых детей.

Первый Международный детский конкурс «Музыка надежды» состоялся в Гомеле в 1996 году в дни 10-летия Чернобыльской трагедии. С тех пор конкурс 15 раз собирал на гостеприимной гомельской сцене юных исполнителей из Беларуси, России, Украины, Польши, Молдовы, Румынии, Болгарии, Латвии.

«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске-12

«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске-14

«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске-16

«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске-18

«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске-20

# Музыка # Культура # Мирослава Гринькова # Маргарита Рубец # Владимир Дулов # Фотофакт

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