«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске
Новости Беларуси. Гомельчанка Мирослава Гринькова завоевала Гран-при Международного детского конкурса «Музыка надежды». Он открывает все больше новых имен талантливых молодых людей, которые решили связать свою судьбу с музыкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение 5 дней творчество на суд жюри представляли юные дарования из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Звучали фортепиано, духовые и струнные инструменты. Всего за награды соревновались более 60 музыкантов.
Мирослава Гринькова, лауреат Гран-при Международного детского конкурса «Музыка надежды»:
Мне очень нравится дарить людям музыку. Я мечтаю стать в будущем великой пианисткой.
Маргарита Рубец, участница Международного детского конкурса «Музыка надежды» (Украина):
Очень было интересно и сложно сражаться с другими, потому что достойные конкуренты. Я думаю, что это ступенька вперед.
Владимир Дулов, председатель жюри Международного детского конкурса «Музыка надежды»:
Здесь собираются самые талантливые дети. Могу сразу сказать, что этот конкурс, возможно, был беспрецедентным, можно сказать, чрезвычайным по количеству талантливых детей.
Первый Международный детский конкурс «Музыка надежды» состоялся в Гомеле в 1996 году в дни 10-летия Чернобыльской трагедии. С тех пор конкурс 15 раз собирал на гостеприимной гомельской сцене юных исполнителей из Беларуси, России, Украины, Польши, Молдовы, Румынии, Болгарии, Латвии.