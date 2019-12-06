«Мечтаю стать великой пианисткой». Своё творчество представили юные дарования на конкурсе «Музыка надежды» в Минске

Новости Беларуси. Гомельчанка Мирослава Гринькова завоевала Гран-при Международного детского конкурса «Музыка надежды». Он открывает все больше новых имен талантливых молодых людей, которые решили связать свою судьбу с музыкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение 5 дней творчество на суд жюри представляли юные дарования из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Звучали фортепиано, духовые и струнные инструменты. Всего за награды соревновались более 60 музыкантов.