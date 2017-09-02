Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности

Новости Беларуси. Все дороги сегодня ведут в Полоцк. Самый древний город Беларуси отмечает 1155-летие. Именно здесь родился Франциск Скорина, который 500 лет назад напечатал первую белорусскую книгу. В честь этого события в нашей стране учрежден Национальный праздник – День письменности. Официально о его начале 2 сентября объявят с главной сценической площадки Полоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что День белорусской письменности стал настоящим символом независимости Беларуси, подчеркнул Президент. Обращаясь к участникам и гостям праздника, Александр Лукашенко отметил: «Печатное слово, знания, любовь к родной земле были и остаются неисчерпаемым источником силы и мудрости народа, его неудержимого стремления к свободной и справедливой жизни». Уже утром всех жителей Полоцка объединило масштабное шествие с символичным числом участников – 1155. Ровно столько лет исполнилось самом древнему городу страны.

Гильдии ремесленников и купцов, студентов и печатников в сопровождении княжеской дружины. Современность демонстрировали представители предприятий и организаций Полоцка. За происходящим наблюдали тысячи гостей из десятка стран.

Андреас Кёстер, бургомистр города Фридрихсхафен (Германия):

Я приехал сюда впервые, для меня это большая радость. Получаю массу положительных эмоций от города, от людей. В восторге от гостеприимства и сердечности. Весьма атмосферно и ярко. Вечером на главной площадке, на площади Свободы, дадут официальный старт празднику. Сейчас же в городе проходит фестиваль книги и прессы. Здесь же собственноручно можно сделать первую страницу скориновской Библии на печатном станке XVI века.