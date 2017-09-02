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Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности

02 сентября 2017 11:06
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Новости Беларуси. Все дороги сегодня ведут в Полоцк. Самый древний город Беларуси отмечает 1155-летие. Именно здесь родился Франциск Скорина, который 500 лет назад напечатал первую белорусскую книгу. В честь этого события в нашей стране учрежден Национальный праздник – День письменности. Официально о его начале 2 сентября объявят с главной сценической площадки Полоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности-1

То, что День белорусской письменности стал настоящим символом независимости Беларуси, подчеркнул Президент. Обращаясь к участникам и гостям праздника, Александр Лукашенко отметил: «Печатное слово, знания, любовь к родной земле были и остаются неисчерпаемым источником силы и мудрости народа, его неудержимого стремления к свободной и справедливой жизни».

Уже утром всех жителей Полоцка объединило масштабное шествие с символичным числом участников – 1155. Ровно столько лет исполнилось самом древнему городу страны.

Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности-4

Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности-6

Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности-8

Гильдии ремесленников и купцов, студентов и печатников в сопровождении княжеской дружины. Современность демонстрировали представители предприятий и организаций Полоцка. За происходящим наблюдали тысячи гостей из десятка стран.

Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности-11

Андреас Кёстер, бургомистр города Фридрихсхафен (Германия):
Я приехал сюда впервые, для меня это большая радость. Получаю массу положительных эмоций от города, от людей. В восторге от гостеприимства и сердечности. Весьма атмосферно и ярко.

Вечером на главной площадке, на площади Свободы, дадут официальный старт празднику. Сейчас же в городе проходит фестиваль книги и прессы. Здесь же собственноручно можно сделать первую страницу скориновской Библии на печатном станке XVI века.

Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности-14

Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности-16

Позже в столице Дня письменности торжественно откроют памятный знак у стен Софийского Собора «Полоцк-колыбель белорусской государственности». Буквально через час полочане и гости города смогут оценить и настоящее живое белорусское слово – проект СТВ «Живая классика» назовет победителей национального конкурса чтецов.

# Культура # День белорусской письменности в Полоцке

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