«Чтобы разгадать все тайны этой невероятно запутанной истории, мы повторили весь путь Николая Гусовского»

Новости Беларуси. 1 сентября телеканал СТВ завершает цикл фильмов, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания. В вечернем эфире международный документальный проект Игоря Позняка «Николай Гусовский: рожденный заново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прожил 63 года и оставил после себя массу вопросов. Николай Гусовский – одна из самых загадочных персон белорусской истории.

Чтобы понять Гусовского, нужно читать между строк. Так о чем же на самом деле его «Песня о зубре»?

Он объехал полконтинента. Перед ним открылись двери европейской элиты. Но умер Гусовский в нищете и болезнях. Как нашему поэту удалось убедить королеву стать спонсором его бессмертного творения? Мы разыскали один из четырех сохранившихся экземпляров.

Почему «Песня про зубра» так и не попала к Папе Римскому? И кто уже в наши дни довел дело Гусовского до конца?

Чтобы разгадать все тайны этой невероятно запутанной истории, мы повторили весь путь одного из самых величайших гуманистов Европы.