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К 500-летию белорусского книгопечатания – «Николай Гусовский: рождённый заново»

01 сентября 2017 18:25
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Новости Беларуси. Три «Я»: белорус Юрий Яковенко, итальянец Джулиано Якомучи и белоруска, которая уже много лет живет в Италии, Елена Ярош. Эти три человека замкнули исторический круг, прерванный почти 500 лет назад.

В наши дни они сделали то, что не смог при жизни сделать Николай Гусовский. Его «Песня про зубра», задуманная в начале XVI века, так и не попала к адресату – Папе Римскому. Этому помешала невероятная трагедия – эпидемия чумы в Риме, которая не пощадила никого, кроме Николая Гусовского. Поддержку он нашел лишь в Кракове – у королевы Боны Сфорца. С её помощью книга увидела свет.

Один из четырёх сохранившихся экземпляров мы разыскали в библиотеке Чарторыйских. Чтобы разгадать все тайны этой невероятно запутанной истории, автор фильма Игорь Позняк повторил весь путь одного из величайших гуманистов Европы и пообщался со всеми участниками «новейшей истории» «Песни про зубра». Все подробности – в фильме «Николай Гусовский: рождённый заново», из цикла к 500-летию белорусского книгопечатания.

# Культура # Проекты СТВ

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