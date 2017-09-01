Там, откуда берет начало слово: в Полоцке отмечают День белорусской письменности
Новости Беларуси. Все дороги ведут в Полоцк. В древнейшем городе Беларуси 1 сентября встречают гостей Дня письменности и еще двух юбилеев: 500-летия книгопечатания и 1155-летия города. В программе громкие проекты: «Живая классика» и «Золотая коллекция белорусской песни» при участии нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Берага Дзвіны пад шчытамі Сафіі, дзе калісьці тварыла асветніца Ефрасіня, і адкуль бярэ пачатак беларускае пісьмовае слова, не толькі ствараюць паэтычны настрой, але і надхняюць чытаць менавіта на роднай мове. І тут для гэтага сёння магчымасцей шмат. Старажытны Полацк быццам ператварыўся ў адну грандыёзную арт-пляцоўку. На шматлікіх творчых імпрэзах усё вакол кнігі.
Дзесьці атмасфера нагадвае класічныя літаратурныя салоны з чытаннямі, але нават тут ёсць чаму дзівіцца. Напрыклад, рытарычным экспромтам.
Падарунак ад «Сталічнага тэлебачання» да свята – конкурс юных чытальнікаў «Жывая класіка». Ва ўсёй краіне некалькі месяцаў шукалі самага эмацыйнага і захаплеёнага дэкламатара. Больш за 30 школьнікаў, тых, кто больш за ўсіх уразіў журы, сёння ў паўфінале выйшлі на полацкую сцэну.
Ганна Гагалінская, удзельнік рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка»:
Всегда волнительно каждое выступление. И я считаю, что это честь – представлять область.
500 год таму скарынаўскае слова полацкага першадрукара прагучала на ўвесь свет. Полацк святкуе таксама і персанальны юбілей – найстаражытнейшаму гораду Беларусі 1155. Таму нагод прыехаць у геаграфічны цэнтр Еўропы на гэты уікэнд шмат.
Шматлікія выставкі прапануцюь пагартаць старонкі гісторыі, узгадаць земляка Скарыну нават у віртуальнай рэальнасці, а таксама сустрэць юных талентаў, якія самі ўжо не толькі пішуць, але і друкуюцца.
Юный поэт:
Все стихи я написала здесь благодаря тому, что я восхищалась Пполоцком, вспоминала все, что здесь было. Мои стихи в основном про Полоцк, про давние времена.
Ад апулярнага букросінга і пазвавальных квэстаў да гістарычных рэканструкцый і майстар-класаў. Сапраўдны Дзень ведаў для малодшых сяброў падаравалі сёння юныя аматары кнігі.
Тым часам трапіць у мінале эпохі Скарыны магчыма на фестывале Сярэднявечча «Рубон». Сёння ўвечары ён пачнецца вогненым шоу. А потым гурты з Беларусі, Расіі, Літвы, Латвіі і Венгрыі створаць неверагодную атмасферу рыцарскіх турніраў.
Анастасія Мазго, удзельнік народнага тэатру гістарычнага касцюма:
Вас ждет три дня удивительных представлений. Сегодня будет у нас пиротехническое шоу, световое шоу. Приедут ребята из Питера, из других разных городов, из других разных стран.
Паміж творчых падзей у Полацку зараз магчыма і асабіста пазнаёміцца з тымі, хто сёння вырашае будучыню сучаснай літаратуры. На аўтограф-сесіях можна спаткаць пісменнікаў і выдаўцоў з 12 краін свету. І полацкая зямля, якая калісьці падаравала беларусам сусветна вядомую постаць Францішка Скарыны, безумоўна, і зараз натхніць на паэтычныя слова ў свой гонар замежных гасцей.