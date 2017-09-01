Там, откуда берет начало слово: в Полоцке отмечают День белорусской письменности

Новости Беларуси. Все дороги ведут в Полоцк. В древнейшем городе Беларуси 1 сентября встречают гостей Дня письменности и еще двух юбилеев: 500-летия книгопечатания и 1155-летия города. В программе громкие проекты: «Живая классика» и «Золотая коллекция белорусской песни» при участии нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юный поэт:

Все стихи я написала здесь благодаря тому, что я восхищалась Пполоцком, вспоминала все, что здесь было. Мои стихи в основном про Полоцк, про давние времена.

Ад апулярнага букросінга і пазвавальных квэстаў да гістарычных рэканструкцый і майстар-класаў. Сапраўдны Дзень ведаў для малодшых сяброў падаравалі сёння юныя аматары кнігі.