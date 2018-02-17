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«Масленицу сожгли, все печали остались позади». Фоторепортаж СТВ

17 февраля 2018 20:55
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Новости Беларуси. Белорусы 18 февраля прощались с зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С размахом отметили Масленицу в Минске. Как в старину – с танцами, песнями и народными обрядами. Праздник собрал сотни гостей, каждый из которых нашел себе забаву по душе.  

«Масленицу сожгли, все печали остались позади». Фоторепортаж СТВ-1

  

Горожане:  
Это прекрасный праздник, и мы настраиваемся на новый, позитивный год. Мы наелись блинов, натанцевались, и теперь мы пойдем палить чучело.  

«Масленицу сожгли, все печали остались позади». Фоторепортаж СТВ-4

  

Кульминацией гуляний по традиции становится обряд сжигания чучела. Этот ритуал символизирует ежегодное обновление. Когда-то в костер наши предки бросали старые вещи, чтобы огонь поглотил все, от чего самое время избавится.  

«Масленицу сожгли, все печали остались позади». Фоторепортаж СТВ-7

  

Горожане:  
Масленицу сожгли. Все печали, невзгоды, все осталось позади. Вот, ждем весну.  

«Масленицу сожгли, все печали остались позади». Фоторепортаж СТВ-10

  

Масленица – отличный повод полакомиться. Сейчас поедем к теще, на блины.  

«Масленицу сожгли, все печали остались позади». Фоторепортаж СТВ-13

  

Праздник великолепный – Масленица. Всем счастья, здоровья и долгих лет жизни. Ура!  

«Масленицу сожгли, все печали остались позади». Фоторепортаж СТВ-16

  

Любимые многими блины – еще один символ масленицы. Они символизируют солнце. Наши предки верили в солнечного бога Ярилу, который прогонял зиму и знаменовал начало весны.  

# Культура # Масленица # Масленица в Беларуси # Фотофакт

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