«Масленицу сожгли, все печали остались позади». Фоторепортаж СТВ

Новости Беларуси. Белорусы 18 февраля прощались с зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С размахом отметили Масленицу в Минске. Как в старину – с танцами, песнями и народными обрядами. Праздник собрал сотни гостей, каждый из которых нашел себе забаву по душе.

Горожане:

Это прекрасный праздник, и мы настраиваемся на новый, позитивный год. Мы наелись блинов, натанцевались, и теперь мы пойдем палить чучело.

Кульминацией гуляний по традиции становится обряд сжигания чучела. Этот ритуал символизирует ежегодное обновление. Когда-то в костер наши предки бросали старые вещи, чтобы огонь поглотил все, от чего самое время избавится.

Горожане:

Масленицу сожгли. Все печали, невзгоды, все осталось позади. Вот, ждем весну.

Масленица – отличный повод полакомиться. Сейчас поедем к теще, на блины.

Праздник великолепный – Масленица. Всем счастья, здоровья и долгих лет жизни. Ура!