Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev

Новости Беларуси. Беларусь выбрала артиста на «Евровидение-2018». Молодой украинский певец Никита Алексеев представит нашу страну на международном конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что осталось за кулисами? Как к такому выбору отнеслись соперники победителя? Знает Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

Кому вручить хрустальную награду и путевку на «Евровидение» в Лиссабон, решали телезрители и профессиональное жюри. Кстати, их имена до последнего держались в секрете. Голоса учитывались 50 на 50.

Итак, более 5000 человек проголосовали за Никиту Алексеева. Музыкальные эксперты 12 баллами также поддержали украинского певца.

Эта суббота стала для самого известного участника нынешнего отбора ­– гарного хлопца из Украины – ожидаемо судьбоносной. О его возможной победе шептались за кулисами даже сами участники.

Анастасия Малашкевич, участник национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2018»:

Я не могу сказать, что прямо кто-то главный конкурент. Но есть фавориты, естественно, как Никита Алексеев. Это топовый артист. Очень знаменитый. У него просто сумасшедшая фан-база, о которой мне остается только мечтать.

Второй номер в финале приносит Никите Алексееву «первый» среди участников. Звездный парень выходит на сцену в космическом светящемся комбинезоне с рюкзаком за спиной. Журналисты подшучивают, мол, в нем спрятана «подзарядка» Алексеева.

Сам артист все тайны не раскрывает. Из неизвестного известно: у него есть свой ритуальный танец перед выступлением. «Мы все очень переживали». Alekseev рассказал о трудностях с подготовкой номера

Претендентов на евровизионное сердце было 10.

Немного до победы не хватило «ветерану» белорусского отбора. Певица Гюнешь вместе с группой Shuma на второй строчке. Это уже седьмая попытка настойчивой артистки пробиться на сцену Европы.

Гюнешь, участник национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2018»:

Молодым исполнителям, которые только-только начинают этот путь, пусть я буду примером. Чтобы они не останавливались, шли вперед.

Брать не только голосом, но и образом решила оперная дива. Свой статус на отборе Анастасия Малашкевич обозначила сразу. В руках бэк-вокалисток – черные флаги с огромной яркой короной на полотне (это инициалы голосистой исполнительницы). Но все-таки мощный вокал чемпионки Беларуси по караоке в этом музыкальном раунде отправил ее в нокаут.