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Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev

17 февраля 2018 16:50
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Новости Беларуси. Беларусь выбрала артиста на «Евровидение-2018». Молодой украинский певец Никита Алексеев представит нашу страну на международном конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-1

  

Что осталось за кулисами? Как к такому выбору отнеслись соперники победителя? Знает Виктория Ходосок.  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-4

  

Виктория Ходосок, СТВ:
Кому вручить хрустальную награду и путевку на «Евровидение» в Лиссабон, решали телезрители и профессиональное жюри. Кстати, их имена до последнего держались в секрете. Голоса учитывались 50 на 50.  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-7

  

Итак, более 5000 человек проголосовали за Никиту Алексеева. Музыкальные эксперты 12 баллами также поддержали украинского певца.  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-10

  

Эта суббота стала для самого известного участника нынешнего отбора ­– гарного хлопца из Украины – ожидаемо судьбоносной. О его возможной победе шептались за кулисами даже сами участники.  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-13

  

Анастасия Малашкевич, участник национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2018»:  
Я не могу сказать, что прямо кто-то главный конкурент. Но есть фавориты, естественно, как Никита Алексеев. Это топовый артист. Очень знаменитый. У него просто сумасшедшая фан-база, о которой мне остается только мечтать.  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-16

  

Второй номер в финале приносит Никите Алексееву «первый» среди участников. Звездный парень выходит на сцену в космическом светящемся комбинезоне с рюкзаком за спиной. Журналисты подшучивают, мол, в нем спрятана «подзарядка» Алексеева.

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-19

  

Сам артист все тайны не раскрывает. Из неизвестного известно: у него есть свой ритуальный танец перед выступлением.  

«Мы все очень переживали». Alekseev рассказал о трудностях с подготовкой номера  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-22

  

Претендентов на евровизионное сердце было 10.

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-25

  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-27

   

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-29

  

Немного до победы не хватило «ветерану» белорусского отбора. Певица Гюнешь вместе с группой Shuma на второй строчке. Это уже седьмая попытка настойчивой артистки пробиться на сцену Европы.  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-32

  

Гюнешь, участник национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2018»:  
Молодым исполнителям, которые только-только начинают этот путь, пусть я буду примером. Чтобы они не останавливались, шли вперед.  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-35

  

Брать не только голосом, но и образом решила оперная дива. Свой статус на отборе Анастасия Малашкевич обозначила сразу. В руках бэк-вокалисток – черные флаги с огромной яркой короной на полотне (это инициалы голосистой исполнительницы). Но все-таки мощный вокал чемпионки Беларуси по караоке в этом музыкальном раунде отправил ее в нокаут.  

Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev-38

  

Каким будет белорусский номер на «Евровидении» пока не загадывают. Но, судя уже по финальному выступлению и костюму артиста, это что-то необычное. Впереди репетиции. Готовить свое шоу Никита Алексеев планирует в двух городах – Минске и Киеве.  

# Культура # Фотофакт # Гюнешь # Виктория Ходосок # Анастасия Малашкевич # Евровидение 2018 # Alekseev # Никита Алексеев

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