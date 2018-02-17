Что осталось за кулисами белорусского отбора на «Евровидение-2018» и что говорят соперники Alekseev

Новости Беларуси. Беларусь выбрала артиста на «Евровидение-2018». Молодой украинский певец Никита Алексеев представит нашу страну на международном конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь выбрала артиста на «Евровидение-2018». Молодой украинский певец Никита Алексеев представит нашу страну на международном конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что осталось за кулисами? Как к такому выбору отнеслись соперники победителя? Знает Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Кому вручить хрустальную награду и путевку на «Евровидение» в Лиссабон, решали телезрители и профессиональное жюри. Кстати, их имена до последнего держались в секрете. Голоса учитывались 50 на 50.
Итак, более 5000 человек проголосовали за Никиту Алексеева. Музыкальные эксперты 12 баллами также поддержали украинского певца.
Эта суббота стала для самого известного участника нынешнего отбора – гарного хлопца из Украины – ожидаемо судьбоносной. О его возможной победе шептались за кулисами даже сами участники.
Анастасия Малашкевич, участник национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2018»:
Я не могу сказать, что прямо кто-то главный конкурент. Но есть фавориты, естественно, как Никита Алексеев. Это топовый артист. Очень знаменитый. У него просто сумасшедшая фан-база, о которой мне остается только мечтать.
Второй номер в финале приносит Никите Алексееву «первый» среди участников. Звездный парень выходит на сцену в космическом светящемся комбинезоне с рюкзаком за спиной. Журналисты подшучивают, мол, в нем спрятана «подзарядка» Алексеева.
Сам артист все тайны не раскрывает. Из неизвестного известно: у него есть свой ритуальный танец перед выступлением.
«Мы все очень переживали». Alekseev рассказал о трудностях с подготовкой номера
Претендентов на евровизионное сердце было 10.
Немного до победы не хватило «ветерану» белорусского отбора. Певица Гюнешь вместе с группой Shuma на второй строчке. Это уже седьмая попытка настойчивой артистки пробиться на сцену Европы.
Гюнешь, участник национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2018»:
Молодым исполнителям, которые только-только начинают этот путь, пусть я буду примером. Чтобы они не останавливались, шли вперед.
Брать не только голосом, но и образом решила оперная дива. Свой статус на отборе Анастасия Малашкевич обозначила сразу. В руках бэк-вокалисток – черные флаги с огромной яркой короной на полотне (это инициалы голосистой исполнительницы). Но все-таки мощный вокал чемпионки Беларуси по караоке в этом музыкальном раунде отправил ее в нокаут.
Каким будет белорусский номер на «Евровидении» пока не загадывают. Но, судя уже по финальному выступлению и костюму артиста, это что-то необычное. Впереди репетиции. Готовить свое шоу Никита Алексеев планирует в двух городах – Минске и Киеве.