На празднике «Александрия собирает друзей» 9-10 июля ожидается 100 тысяч гостей

Новости Беларуси. Купальские гуляния продолжаются. В эти выходные по традиции с размахом отметят этот народный праздник и на Шкловщине. «Александрия собирает друзей» в 7-й раз. В 2016 году организаторы полюбившегося фестиваля на берегу Днепра планируют установить рекорд гостеприимства: на купальском фэсте ожидают 100 тысяч человек.

Впервые всех гостей пригласят на праздничное застолье, продемонстрировав самобытность белорусской, русской и украинской кухонь. Национальные блюда можно будет не только отведать, но и поучаствовать в их приготовлении. Помимо традиционных прыжков через костер в программе конно-спортивные выступления, авиа- и лазерное шоу. Кульминацией праздника станет театрализованное представление «Купальская сказка» с участием звезд Беларуси, России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Сокол, режиссер-постановщик гала-концерта «Купальская сказка»:

Слово феерия очень загадочное, мягкое, обволакивающее. И оно как нельзя кстати подходит под определение нашего действия. Волшебство, превращение, сказка, Купальская ночь. Также у нас будут водные фонтаны, экраны, на которые будут проецироваться изображения. В общем, я думаю, что все вместе, в совокупности это должно впечатлить очень сильно зрителя и даже телезрителя.