Где шагал Марк Шагал: что сейчас напоминает в Витебске о художнике и как выглядит дом, в котором он жил

Новости Беларуси. Весь мир 7 июля отмечает 129-летие со дня рождения Марка Шагала. Родился великий художник на территории современной Беларуси, учился в России, жил во Франции. Но куда бы ни забрасывала его судьба, Шагал всегда хранил в сердце родной Витебск, рисуя его тихие улочки и низенькие дома даже на полотнах с видами Парижа. Его творчество — удивительное переплетение традиций и новаторских тенденций. Оно до сих пор вдохновляет художников и вызывает гордость у витебчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый вздох Марка Шагала в фильме Александра Митты сыграл мальчик из витебского Дома ребенка. Спустя два месяца в реальной жизни юного актера усыновили. Съемки фильма о великом мастере, уверяют актеры постарше, – это целая цепочка удивительных и ярких моментов.

Кирилл Селиванов, исполнитель роли ученика Малевича:

Во-первых, это я как раз после армии пришел. Получается, в фильм уже набрали актеров. Говорят: «Иди, попробуй, что мы теряем». И получилась ситуация, что прихожу к Александру Наумычу, он так смотрит. Я говорю: «Александр Наумыч, такая ситуация, что делать?» А он: «Иди, одевайся».

В Лиозно, что в 40 километрах от Витебска, кино не снимали. Зато в местечке каждое лето и даже медовый месяц век назад проводили Марк Шагал и Белла Розенфельд.

Ольга Самущенко, директор Лиозненского военно-исторического музея:

Здесь жил его знаменитый дядя Зюся, парикмахер, который мог бы творить и работать в Париже. Но стриг он своих соотечественников здесь у нас в Лиозно. Здесь жили его бабушка и дедушка.

Существует даже версия, что Шагал родился именно в Лиозно. Впрочем, в разных источниках – разные данные. Фактом остается то, что любовь к витебской земле художника не угасала никогда, где бы он не находился.

Анастасия Бут, СТВ:

Дом на Покровке, где жил и творил Марк Шагал, можно встретить и на его картинах. Красным пятном, словно пульсирующее сердце, он выделяется среди прочих достопримечательностей Витебска и на самой известной работе художника «Над городом».

Именно эта картина, в Год гостеприимства, вдохновила и наш телеканал на создание современной версии того самого полета.

Ирина Мартьянова, ведущая СТВ:

Такого необыкновенного настроения, как у Шагала, наверное, нет ни в одной из картин других художников. Потому что вот эта необыкновенная полетность, небо, которое присутствует во всех его картинах. Вот это необыкновенное стремление говорить о любви.

Это еще раз доказывает, Шагал – человек вне времени и географии. Его работы сегодня вызывают неподдельный интерес и восхищение.