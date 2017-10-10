Фотоэкскурсия в мир моды: изучаем коллекцию Александра Васильева
Утончённость и изысканность в каждой детали: выставка коллекции Александра Васильева – доказательство того, что мода ХХ века – настоящее произведение искусства. Если раньше мода стояла на месте почти полвека, то история прошлого столетия – это история десятилетий, каждое из которых необыкновенно.
Татьяна Анюкова, стилист:
В конце XIX века – начале XX века в моде был S-образный cилуэт. Если посмотреть на это платье – это яркий пример.
Мы видим «S» английское.
Мы видим вот такую фигуру. То есть, у нас подчёркнута линия груди и линия турнюром сзади, и выгнутая талия.
Знатная дама конца XIX века была просто обязана носить роскошную шляпу и замысловатую прическу. От этих элементов женщина откажется ещё нескоро – видим даже в знаменитом «Титанике». Гардеробы героинь уже говорят о том, как изменится мода в конце первого десятилетия XX века
Татьяна Анюкова, стилист:
Корсеты уже немножечко меняют свою форму. Уже S -образный силуэт используется меньше, но всё равно остаётся, потому что хрупкость, тонкость талии остаётся. Турнюр уменьшается, либо уходит абсолютно, и платья становятся ещё более закрытыми.
Блузы и платья имеют ажурные кружевные вставки, закрывающие шею.
Кстати, оттуда пришёл и современный чокер.
Правда, широкая лента на шее раньше была исключительно дорогой и усыпанной драгоценными камнями.
Ведь, чем лучше был наряд у женщины – тем более высокий статус имел её муж.
Только в 20-ых годах девушка из украшения превращается в личность: в моде – женская независимость.
Татьяна Анюкова, стилист:
В моду входит девочка-подросток. Женщина-подросток. Это – нарочитая худоба. В макияже становятся модными тёмные, запавшие глаза. Нарочито тёмной яркой помадой подчёркнуты губы в виде бантика. Женщины обрезают волосы – такое очень коротенькое каре носят.
Причёски в стиле «а-ля гарсон», шляпки-клош, откровенно обнажённая спина и томный взгляд – смелость во всём. Мода призывала жить сегодняшним днём и не бояться экспериментов. Экономия ткани сделала платье короче – но так даже было удобнее танцевать сумасшедший чарльстон.
«Век джаза» утвердил моду на блёстки и разлетающуюся при танце бахрому.
Татьяна Анюкова, стилист:
Линия талии спускается ниже, потому как силуэт-то – женщина-подросток. Те, кто может себе позволить, позволяют себе вышивку бисером, конечно же, в больших или меньших количествах. Украшения.
Бусы и дорогие украшения в волосах были доступны не каждой.
Но Коко Шанель удалось приблизить обыкновенную женщину к обложкам журналов.
Она ввела моду на бижутерию и более дешёвые псевдо-жемчужные украшения. А жемчужные нити на её шее – подарок князя Дмитрия Романова – стали стильным примером для всех модниц XX столетия.
Но с приходом 30-ых годов у женщин появились новые образы для подражания.
Татьяна Анюкова, стилист:
Приходит эпоха Голливуда. Как раз-таки в 30-ые становится очень доступным кино. И все смотрят на актрис. И 30-ые – это меха, совершенно другой силуэт.
Эпоха новой элегантности, время зрелых и женственных образов. Платье максимально облегает силуэт и подчёркивает все достоинства женщины.
Наряд снова удлиняется, а линия талии возвращается на место.
Татьяна Анюкова, стилист:
В моду входит светлый волос, причёски волной. Удлиняется уже волос, а если нет, то укладывается в красивую волну. Снова женщина – цветок, снова – украшение.
Довоенные образы до сих пор вдохновляют своей женственностью и шиком. Как же повлияла на моду Вторая мировая война? Почему в моду вошли карманы, и как менялся силуэт – узнаем в одной из следующих программ.