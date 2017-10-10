Фотоэкскурсия в мир моды: изучаем коллекцию Александра Васильева

Утончённость и изысканность в каждой детали: выставка коллекции Александра Васильева – доказательство того, что мода ХХ века – настоящее произведение искусства. Если раньше мода стояла на месте почти полвека, то история прошлого столетия – это история десятилетий, каждое из которых необыкновенно.

Татьяна Анюкова, стилист:

В конце XIX века – начале XX века в моде был S-образный cилуэт. Если посмотреть на это платье – это яркий пример. Мы видим «S» английское.

Мы видим вот такую фигуру. То есть, у нас подчёркнута линия груди и линия турнюром сзади, и выгнутая талия.

Знатная дама конца XIX века была просто обязана носить роскошную шляпу и замысловатую прическу. От этих элементов женщина откажется ещё нескоро – видим даже в знаменитом «Титанике». Гардеробы героинь уже говорят о том, как изменится мода в конце первого десятилетия XX века

Татьяна Анюкова, стилист:

Корсеты уже немножечко меняют свою форму. Уже S -образный силуэт используется меньше, но всё равно остаётся, потому что хрупкость, тонкость талии остаётся. Турнюр уменьшается, либо уходит абсолютно, и платья становятся ещё более закрытыми. Блузы и платья имеют ажурные кружевные вставки, закрывающие шею. Кстати, оттуда пришёл и современный чокер.

Правда, широкая лента на шее раньше была исключительно дорогой и усыпанной драгоценными камнями.

Ведь, чем лучше был наряд у женщины – тем более высокий статус имел её муж. Только в 20-ых годах девушка из украшения превращается в личность: в моде – женская независимость.

Татьяна Анюкова, стилист:

В моду входит девочка-подросток. Женщина-подросток. Это – нарочитая худоба. В макияже становятся модными тёмные, запавшие глаза. Нарочито тёмной яркой помадой подчёркнуты губы в виде бантика. Женщины обрезают волосы – такое очень коротенькое каре носят.



Причёски в стиле «а-ля гарсон», шляпки-клош, откровенно обнажённая спина и томный взгляд – смелость во всём. Мода призывала жить сегодняшним днём и не бояться экспериментов. Экономия ткани сделала платье короче – но так даже было удобнее танцевать сумасшедший чарльстон.

«Век джаза» утвердил моду на блёстки и разлетающуюся при танце бахрому.

Татьяна Анюкова, стилист:

Линия талии спускается ниже, потому как силуэт-то – женщина-подросток. Те, кто может себе позволить, позволяют себе вышивку бисером, конечно же, в больших или меньших количествах. Украшения.

Бусы и дорогие украшения в волосах были доступны не каждой.

Но Коко Шанель удалось приблизить обыкновенную женщину к обложкам журналов.

Она ввела моду на бижутерию и более дешёвые псевдо-жемчужные украшения. А жемчужные нити на её шее – подарок князя Дмитрия Романова – стали стильным примером для всех модниц XX столетия.

Но с приходом 30-ых годов у женщин появились новые образы для подражания.

Татьяна Анюкова, стилист:

Приходит эпоха Голливуда. Как раз-таки в 30-ые становится очень доступным кино. И все смотрят на актрис. И 30-ые – это меха, совершенно другой силуэт.

Эпоха новой элегантности, время зрелых и женственных образов. Платье максимально облегает силуэт и подчёркивает все достоинства женщины.



Наряд снова удлиняется, а линия талии возвращается на место.