День Италии в Верхнем городе-2019: рассказываем, что можно будет посмотреть

Новости Беларуси. Зажигательные танцы, изысканные блюда, модные дефиле – уже 13 июля в Верхнем городе пройдет четвертый ежегодный праздник дружбы Беларуси и Италии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не обойдется и без белорусских артистов. На сцену выйдут скрипачка Маймуна, солисты Большого театра и белорусский хор имени Цитовича. Праздник начнется в час дня и будет длиться до полуночи.