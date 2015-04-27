Людмила Мищенко, директор УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств»: Мы создаем профессиональную и требовательную платформу для профессионального роста детей!

27 апреля в 1919 году в Могилеве открылась первая в Беларуси открылась первая музыкальная школа «семилетка». В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» представители этой школы - директор УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств», заслуженный деятель Республики Беларусь Людмила Алексеевна Мищенко, а также студентка второго курса Елизавета Кейзерова.

Людмила Алексеевна - заслуженный деятель Республики Беларусь и почетный гражданин Могилева. А на площади звёзд в Могилёве даже есть плита с вашим именем. Людмила Алексеевна, скажите нам, каково столько лет держать эту планку, марку первого музыкального учебного заведения страны?

Людмила Мищенко, директор УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств», заслуженный деятель Республики Беларусь:

Можно сказать, что это очень непросто. Далеко непросто. И конечно же, за этим стоит лично моя жизнь, жизнь всего педагогического коллектива и жизнь всех этих прекрасных детей. Без единения такой «семьи» ничего бы не было. Эта школа была основана 27 апреля. Старейшая школа в Республике Беларусь. Основополагающим моментом было участие Лазаря Марковича Зисмана. Это первый директор этой школы. К нему присоединилась Рахиль Блюман - пианистка. Именно первая школа создала ту основу, ту платформу для дальнейшего развития - Петр Елфимов, Маймуна, Марина Пинчук… С первого дня работы учреждения нового типа целью стало создать определенные традиции. Создать какую-то платформу - профессиональную и очень требовательную. Для роста, взросления и профессионального обучения детей.

Тяжело ли работать с талантливыми детьми?

Людмила Мищенко, директор УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств», заслуженный деятель Республики Беларусь:

Правильно и требовательно работать с каждым ребенком, совсем не трудно. А талантливые дети требуют особого отношения. Они более эмоциональные, более трепетные. Запас энергетики чисто человеческий у них бывает не так высок. Поэтому приходится и за этим следить: чтобы у них было настроение, чтобы они радовались жизнью, чтобы они любили свою профессию. Поэтому у нас за последние только 10 лет 503 международных и республиканских лауреата. 160 стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Елизавета, ты выступала на сцене с самим маэстро Спеваковым. Как это? Какой он за кулисами?

Елизавета Кейзерова, учащаяся УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств»:

Это незабываемо! Такой же: фантастический и очень магнетический человек. У нас была с ним репетиция. Вернее - одна репетиция была за один день до концерта, вторая - до концерта. Когда пришло время выходить на сцену, я очень стильно заволновалась. Думала: «Нет! Я не пойду туда!». Но я вышла на сцену, меня настолько сильно трясло... В этот момент я посмотрела в его глаза, и сразу успокоилась. Мне было так спокойно! Я так спокойно еще нигде не играла!