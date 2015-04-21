Белорусский умелец Валентин Шляхто создает уникальные картины из дерева

Новости Беларуси. В Витебской области уникальный мастер вырезает метровые картины по дереву. На одну работу у Валентина Шляхто уходит от 3 месяцев до года. В коллекции — десятки деревянных репродукций известных полотен.

Валентин Шляхто:

Я видел такие работы и когда-то в Риге, но гипсовые. Я попробовал на дереве делать.

Эта картина на библейский мотив — одна из первых работ художника по призванию и механизатора по профессии. Тогда, лет 40 назад, времени у Валентина Фадеевича на творчество было немного. Зато сегодня, когда он вышел на пенсию, только в его доме — около 15 рукотворных «полотен». Десятки других — у друзей и знакомых.

Аленушка и девушка, собирающая виноград, — женская стена. Все картины — копии журнальных репродукций. Но есть в его коллекции, шутит автор, и сюжеты из собственной жизни.

В специально оборудованной мастерской Валентин Фадеевич сегодня вырезает свою Валентину. Так уж совпало, что у супругов одинаковые имена. К сожалению, хозяйка год назад ушла из жизни. В эту работу он вкладывает не просто душу: безграничную любовь и воспоминания о хозяйке его сердца.

Валентин Шляхто:

Можно делать и 4 месяца, можно и за год. Я вот всю зиму делаю.

Все его работы на липовых досках. Вначале их нужно просушить — не меньше трёх лет — и только потом склеивать в единое деревянное полотно. И только тогда можно начинать работать резцами.

Аркадий Лавринович, председатель Освейского поселкового совета:

Он трудяга, он мастер своего дела, творческая личность. Хозяйственный, вел личное подсобное хозяйство по жизни. Результат его деятельности имеется у нас на территории, так скажем.

Анастасия Бут, СТВ:

Неспроста в народе говорят: на все руки мастер. Наш мастер не только прекрасно справляется с деревом. Он сам собрал этот агрегат. Колеса здесь тракторные, двигатель тоже от трактора, а кабина – от грузовика.

В первую очередь в ход шло то, что оказывалось никому не нужным. Лишь недостающие детали мастер покупал в магазине.

На нем и свой огород окучивал, и соседям помогал, и в гости ездил. Сегодня, смеется Валентин Фадеевич, сил на посадку картошки нет. Потому и машину из гаража не выгоняет. Но! Она все еще резва. Как и ее 79-летний хозяин. Он говорит, что обойтись без машины может, а вот без резца в руке — уже никак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.