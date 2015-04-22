Заслуженная артистка России Жанна Эппле: Младший сын оказался проводником для старшего и познакомил его с моей будущей невесткой!

Мне почему-то кажется, что у Вас не бывает плохого настроения. Вы всегда говорите с улыбкой, с блеском в глазах. В чем секрет лучезарности?

Жанна Эппле, заслуженная артистка России:

То, что я всегда в хорошем настроении и никогда себя плохо не веду, это потому, что я хорошо воспитана. Но на самом деле я обычный человек: я также грущу, плачу, боюсь, радуюсь как все люди…

Мой любимый фильм с Вашим участием «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…»

Жанна Эппле, заслуженная артистка России:

А мой любимый фильм «Белые одежды», который снимался в Минске очень много лет назад. Во-первых, это классика. Во-вторых, это был один из моих первых фильмов. Это был 1991 год. Я снималась с Людмилой Марковной Гурченко, с Валерием Гаркалиным. Это был невероятный год! Также в конце этого года я даже умудрилась родить старшего сына. Поэтому для меня самый главный фильм в моей жизни - это «Белые одежды».

Вы как-то сказали, что у Вас наступил возраст элегантности, и что его нужно не пережить, а прожить. Что Вы имели ввиду?

Жанна Эппле, заслуженная артистка России:

Нужно себя как-то адекватно чувствовать в своем возрасте. Несмотря на хорошую форму и хорошую генетику, взрослость обязывает другую форму одежды, обязывает достойное поведение. То, что было позволено по молодости, уже невозможно сейчас. С возрастом приходят другие ценности!

Например…

Жанна Эппле, заслуженная артистка России:

Семья. Я никогда не понимала раньше, что для меня так важна семья. Я всегда была очень влюбчивая, всегда очень любила свою профессию и карьеру, а сейчас понимаю, что нет ничего важнее семьи.

У Вас два сына: Потап и Ефим. Причем старший собирается жениться. Это правда, что Вы сами себе выбрали невестку?

Жанна Эппле, заслуженная артистка России:

Мы с младшим сынов в том году были в Киеве на «Битве экстрасенсов», и эта девочка встречала нас в аэропорту. Она действительно уникальна и внешне, и внутренне. Она с невероятно хорошим образованием. Младший сын когда ее увидел, сказал, что «уже на 50% моя поездка в Украину удалась». А уже потом, когда мы завтракали, он сказал: «Вы знаете, я для Вас слишком мал. У меня есть старший брат, с которым я Вас познакомлю!» Так что это сделал мой младший сын. Он вообще проводник по жизни. Он и познакомил их.

У Вас очень плотный график, и все же - хватает времени на семью?

Жанна Эппле, заслуженная артистка России:

У меня не такой плотный график, потому что в стране кризис. Бывали времена и «похлеще»… Я иногда просыпалась и не понимала, в каком я городе нахожусь. По 15-20 перелётов в месяц - и это было нормально. Сейчас у меня много времени на семью, на детей. Моему младшему сыну сейчас 15 лет. Это такой подростковый период. И как ни странно, именно сейчас я ему очень нужна.

Семейные традиции есть? Как Вы любите отдыхать в семье?

Жанна Эппле, заслуженная артистка России:

У актёров все праздничные и выходные дни не работают. Потому что когда все отдыхают и празднуют, актёры работают. Поэтому я ввожу новые традиции: каждый раз, когда я приезжаю домой, в Москву, я устраиваю праздник. Сегодня праздник! И я начинаю баловать своих детей, своих любимых.

Я прочла в одном из интервью, что Вы научились жить сегодняшним днём. Это, конечно, здорово, тяжело. Но всё же, если человек живёт сегодняшним днём, он ни о чем не мечтает?

Жанна Эппле, заслуженная артистка России:

Мечтаю. Для меня очень важны некоторые свои планы и программы. Однако многие мои планы не реализовались в жизни. Поэтому более ценен для меня каждый день, именно сегодняшний момент…