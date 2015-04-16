В Минске проходит выставка, посвященная году молодёжи и 70-летию Победы

В музее истории города Минска воцарился настоящий праздник весны и искусства. Как яркий букет здесь собрали лучшие работы учащихся четырех столичных детских художественных школ. Проводить отчетную выставку юных талантов и знакомит зрителей с их успешным творчеством стало ежегодной традицией.

Однако впервые насыщенную палитру работ представили столь масштабно - в музейном пространстве.

Выставка стала знаковым событием жизни города и посвящена году молодёжи и 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На полях сражений проносятся пули. Солдаты продумывают наступательные операции. Неустанно оказывают помощь раненым. На заводах готовят авиатехнику и поднимают боевой дух песнями танкисты. Такая она - война глазами детей: трагедия, надежда, слёзы и радость за победу.

Глубина мысли, искренность и профессиональный художественный подход покоряет с первого взгляда, еще раз заставляя задуматься, что нет ничего ценнее, чем мира на земле.

Но что интересно: в военных сочинениях от современных школьников намного больше позитива, ежели страшных реалий.

Организаторы выставки не ставили цели изобразить исторические события из учебников. Ценность - именно в авторском взгляде юных живописцев и их восприятии войны. Ведь время идет, и, согласитесь, о Первой мировой войне мы знаем не так много, как о событиях Великой Отечественной.