Любовь к Короткевичу объединила на театральных подмостках «звёзд» тетра, кино, спорта и телевидения

Делай неожиданное, делай как не бывает, делай, как не делает никто, – и тогда победишь!

Слова из повести Владимира Короткевича, словно собственный девиз автора. Его победа – его произведения, наполненные неисчерпаемой житейской мудростью и невероятной силой. Предлагаем окунуться в удивительный мир творчества белорусского классика на литературном празднике в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь.

Любовь к выдающимся произведениям Короткевича объединила на театральных подмостках «звёзд» тетра, кино, спорта и телевидения.

И как тут не случиться волшебству? Словно по мановению волшебной палочки, олимпийская чемпионка Любовь Черкашина превращается в актрису. Грациозная, хрупкая и невероятно красивая – она будто та самая маленькая балерина из рассказа Короткевича.

А вот эталонному баритону Илье Сильчукову досталась отнюдь не роль певца. Здесь он – талантливый рассказчик. Серьёзное, глубокое и невероятно интересное знакомство зрителей с романом «Каласы пад сярпом тваім».

Небольшой отрывок уже через мгновение вызывает желаение прочитать произведение полностью.

А вот для Александра Гарцуева чтение Короткевича – возможность вернуться в юность, прошедшую под знаком «Седой легенды». Тогда он ещё даже и не представлял, что ему выпадет возможность познакомиться с автором. А после читать строки из любимой книги перед широкой публикой.

Неспроста здесь, в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь ещё в 1978 году прозвучала опера, написанная всё по той же повести – «Седая легенда». Автором либретто выступал сам автор – Владимир Короткевич. Сегодня спектакль вновь в репертуаре театра.

Богатое, удивительное и интересное, притягательное творчество Владимира Короткевича навсегда вписано в историю белорусской литературы золотыми буквами.

Наслаждаться слогом гениального мастера, открывать перед собой невероятный мир его произведений хочется вновь и вновь.