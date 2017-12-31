Любимые песни в живом исполнении: что смотреть на СТВ в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. О новогодних традициях СТВ. Наш телеканал приготовил большую праздничную программу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

31 декабря весь вечер будет насыщен яркими шоу и громкими премьерами. Сразу после «Недели спорта» смотрите грандиозный финал шоу перевоплощений «Звезда эпохи».



Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Это специальный выпуск, где будут вживую петь с оркестром наши любимые исполнители песни разных эпох, но песни, которые связаны с Новым годом.