Любимые песни в живом исполнении: что смотреть на СТВ в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. О новогодних традициях СТВ. Наш телеканал приготовил большую праздничную программу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. О новогодних традициях СТВ. Наш телеканал приготовил большую праздничную программу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
31 декабря весь вечер будет насыщен яркими шоу и громкими премьерами. Сразу после «Недели спорта» смотрите грандиозный финал шоу перевоплощений «Звезда эпохи».
Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Это специальный выпуск, где будут вживую петь с оркестром наши любимые исполнители песни разных эпох, но песни, которые связаны с Новым годом.
За час до полуночи к нам на новогодний огонек заглянут самые известные и любимые исполнители. Наши ведущие подведут итоги уходящего 2017 года и загадают желание на будущий вместе с популярными артистами и теми, кто сделал 2017 незабываемым.