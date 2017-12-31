Прямой эфир

Любимые песни в живом исполнении: что смотреть на СТВ в новогоднюю ночь

31 декабря 2017 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О новогодних традициях СТВ. Наш телеканал приготовил большую праздничную программу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Любимые песни в живом исполнении: что смотреть на СТВ в новогоднюю ночь-1

31 декабря весь вечер будет насыщен яркими шоу и громкими премьерами. Сразу после «Недели спорта» смотрите грандиозный финал шоу перевоплощений «Звезда эпохи». 

Любимые песни в живом исполнении: что смотреть на СТВ в новогоднюю ночь-4


Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Это специальный выпуск, где будут вживую петь с оркестром наши любимые исполнители песни разных эпох, но песни, которые связаны с Новым годом.

За час до полуночи к нам на новогодний огонек заглянут самые известные и любимые исполнители. Наши ведущие подведут итоги уходящего 2017 года и загадают желание на будущий вместе с популярными артистами и теми, кто сделал 2017 незабываемым.

# Культура # Фотофакт # Павел Кореневский # Телевидение в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Художник Ксендзов, работающий в стиле ню: «Фигура с выдающимися формами. Не спереди, сзади. Меня это привлекает»
31 декабря 2017 16:32

Художник Ксендзов, работающий в стиле ню: «Фигура с выдающимися формами. Не спереди, сзади. Меня это привлекает»

Новогодний подарок от телеканала СТВ: чем он порадует зрителей
31 декабря 2017 11:52

Новогодний подарок от телеканала СТВ: чем он порадует зрителей

«Простые вопросы». Итоги 2017 года
28 декабря 2017 22:43

«Простые вопросы». Итоги 2017 года