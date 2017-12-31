Художник Ксендзов, работающий в стиле ню: «Фигура с выдающимися формами. Не спереди, сзади. Меня это привлекает»

Главная женщина в жизни Александра Ксендзова – смелая, решительная и достойна восхищения. Именно она сделала из художника последователя жанра ню в искусстве.



Александр Ксендзов, художник:

В 1988 году была одна из первых выставок, на которой пуританское советское общество допустило обнажённую модель.

И первой моделью, которая позировала для этой работы, была моя жена Людмила.

Вот так она крестила меня на этот очень тяжкий, тяжёлый труд. Может быть, потом она сожалела, что подсадила меня на эту тему.



На своих последующих моделей Александр Ксендзов смотрел, как будто через стекло.

Но для жены, всё-таки, было непросто смириться с выбором мужа. Александр Ксендзов:

Она в интервью как-то призналась, её спросили по поводу этой темы, она дипломатично ответила: «Было по-разному, а потом привыкла». Страсти острые поутихли.

И сейчас она совершенно спокойно к этому относится, потому что понимает, что это – часть моего творчества. И, когда она видела мои работы, она понимала, что меня привлекает момент восторга, восхищения, нежели плотская тема.

Секрет творчества прост – художник держится от модели на расстоянии вытянутой руки. Он может любоваться, чтобы передать через себя в красках и мазках то, чем восторгается.

Но сократить эту дистанцию – значит, разрушить таинство искусства.

Александр Ксендзов:

Кусочек этой тайны должен сохраняться, иначе исчезнет этот восторг, и волшебство темы превратится в банальность. И я себе эту задачу несу – чтобы донести не плотскую тему, а тему восторга, восхищения линией, пластикой.

К слову сказать, Александр Ксендзов далёк от современных стандартов женской красоты.

Он, скорее, охотник за необычной внешностью, в которой скрывается сакральный смысл женской природы.

Александр Ксендзов:

Должно быть выражено достаточно явно, ярко женское начало. Должна быть фигура, которая имеет выдающиеся формы. Не спереди, сзади. Меня это привлекает.



И вообще, у меня была работа, которую я обозвал «Ода целлюлиту».

Спрашивают, почему. Вот, женщины морщатся при этом и говорят: «Ой, фу, как это неприятно, как это некрасиво. А я говорю: «Представляете, для любящего мужчины, вот эта попа с этими маленькими ямочками, представляете, сколько нужно времени, чтобы исцеловать каждую эту ямочку. Какой восторг, и сколько поклонения такой вот красоте.

Со своими многочисленными моделями Александр по-настоящему дружит.

Многие ему благодарны за то, что он увидел в них то, что другие не замечали. Александр Ксендзов:

Ко мне до недавнего времени приходили модели с мужьями. И они им рассказывали о работе со мной, и говорили, что я им поднимал самооценку. Потому что иногда женщины смотрят на этот знаменитый стандарт и чувствуют зажатость, а я им открывал глаза на то, какие они прекрасные. Можно облюбоваться.



Женщины, даже когда вы не замечаете, вами вполне возможно кто-то тихо восхищается.