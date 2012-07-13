Лукашенко: Олимпиада очень отстает от «Славянского базара». У него многому можно научиться

Новости Беларуси. Главное культурное событие года. 12 июля вечером на сцене летнего амфитеатра торжественно дан официальный старт XXI Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». По традиции его открыл президент Александр Лукашенко.

Фестиваль открылся грандиозным концертом. Снова у всех умиление вызвали «Бурановские бабушки». Во время концерта раздавали автографы такие звезды как Розенбаум, Валерия, Аллегрова, Фриске и Рыбак.

Александр Лукашенко – не просто гость фестиваля. «Базар» с 1995 года проходит под его личным патронатом. Музыкальному форуму прочили разную судьбу, но Беларусь его сделала настоящей славянской культурной Олимпиадой. Это заметил президент, открывая фестиваль.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Несомненно, витебский форум стал одним из тех зерен, из которых прорастает евразийская интеграция.

По числу участников, многообразию программ «Славянский базар» может претендовать на звание летней культурной Олимпиады. Вот тут я опять должен сказать, что Олимпиада очень отстает от нашего «Базара». Олимпиада политизирована, там очень много проблем. «Славянский базар», если его считать Олимпиадой искусств, – тот островок свободомыслия, свобододумства, независимости. И у нашего «Славянского базара» многому можно научиться.

Славянский базар уже стал фестивалем фестивалей и давно вышел за пределы одной страны или даже Союзного государства.

Еще это одна из самых популярных стартовых площадок для молодых исполнителей. Есть даже примета: кто добился успеха на витебской сцене, обязательно станет звездой.

В этот раз на конкурсе нашу страну представит воспитанник продюсерского центра «Спамаш» Евгений Славич. Жеребьевка уже 13 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть у фестиваля немало и других замечательных традиций. Так, Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Ее уже называют эстрадным Оскаром. И в этом раз он уедет с давним другом Беларуси Львом Лещенко.

Лев Лещенко, народный артист России:

Я рад, счастлив, горд получить эту награду. Я очень люблю Беларусь, белорусский народ. И, несмотря на то, что мы сегодня живем в разных государствах, все равно мы находимся в одном гуманитарном пространстве, поем одни и те же прекрасные песни.

Александру Григорьевичу больше спасибо за то, что он сохраняет этот блистательные фестиваль, единственный на постсоветском пространстве. Фестиваль, который объединяет наши братские славянские народы. Спасибо!

Как председатель Высшего госсовета Союзного государства, Александр Лукашенко вручил также премии в области литературы и искусства. Ими отмечены народный художник Беларуси Георгий Поплавский и прекрасный русский поэт Глеб Гарбовский. Своим творчество, подчеркнул Александр Лукашенко, они скрепляют дружбу братских народов.

Концерт продлился до поздней ночи. И эта фестивальная жизнь будет кружить в Витебске еще целых шесть дней. На «Славянском базаре» побывают тысячи гостей из 28 стран, состоится семь десятков концертов.