коллекция Гродненского музея истории религии пополнилась Рождественской коллекцией Вифлеемских звёзд

Новости Беларуси. Православные в ожидании праздника Рождества Христова. До важнейшего события, которое свято чтят верующие, осталось чуть больше суток, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К Рождеству в Гродненском женском монастыре начали готовиться за несколько недель. Ведь это христианский праздник, почитаемый верующими во всем мире.

Матушка Гавриила, настоятельница Гродненского Рождество-Богородичного женского монастыря:

Господь пришёл на землю и стал той искупительной жертвой, которую ждали тысячи лет тысячи людей.

Сегодня в этой обители живут 16 монахинь и все они неукоснительно соблюдают православные Рождественские традиции. Строгий пост и ежедневные молитвы продлятся до самого сочельника. Только так, искренне верит сестра Фатиния, можно получить божью благодать.

Сестра Фатиния, монахиня Гродненского Рождества-Богородичного женского монастыря:

Во время этого праздника ощущение внутренней благодати, которую не купишь и не приобретёшь. Даже если человек не совсем постился, но он с душой ждёт этого, стремится к этому, не имеет физических сил, чтобы подвязаться, нести какие-то подвиги, Господь даёт благодать.

Кроме забот духовных, насельницы монастыря во главе с игуменьей Гавриилой, в канун Рождества, погружены и в дела мирские. Ведь главное в такой праздник, считают здесь, помочь своему ближнему. Кого-то выслушать, а кому-то и подарки вручить.

Матушка Гавриила:

Дети, когда будут ночью на службе, молятся, потом приходят славить Христа ночью у этой ёлочки, а днём у большой ёлки. И вот подарки будем раздавать деткам и прихожанам.

Уже несколько лет при монастыре действует воскресная школа. Её воспитанники вместе с монахинями активно помогают готовиться к празднику.

Юлия Кузикевич:

Приходя сюда, чувствуешь Рождество. То есть действительно какое-то детство. Вот эти украшения, подарки, сладости. Сама ночная служба очень торжественная.

Атмосферу праздника в эти дни можно ощутить и в Гродненском музее истории религии. Матушка Гавриила передала сюда свою Рождественскую коллекцию Вифлеемских звёзд, привезённую со святой Земли.

Галина Хомко, старший научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии:

В этом году в нашем рассказе во время экскурсии мы ввели новый аспект - рассказ о Вифлеемской звезде, о том, чем она была для верующих, для ученых. На выставке можно увидеть 17 изделий из перламутра.

Жемчужиной экспозиции стала Вифлеемская Божья Матерь. Это единственная икона, на которой Богородица улыбается. Увидеть выставку можно будет на протяжении всего января.