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В Мирском замке накануне Рождества пройдут три бала

04 января 2013 07:04
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Новости Беларуси. В Мирском замке впервые пройдут рождественские балы. Первый — настоящий венский, со 120-летними традициями пройдет 4 января. В Портретном зале будет звучать живая инструментальная музыка, неаполитанские напевы, выступят оперные дивы, гостей ожидают светские игры и танцевальная программа, конечно с вальсом и полонезом. Вечерние платья для женщин и костюмы для мужчин — обязательны.

5 января -  светский ретро-салон. Такой проводили в начале 20 века. А 6 января - бал для маленьких дам и кавалеров с поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки.

Традиция  балов в Мирском замке является не случайной. В свое время князья Радзивиллы и Святополк-Мирские устраивали шикарные приемы. Они были неотъемлемой частью светской жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фестивали и карнавалы # Замки Беларуси

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