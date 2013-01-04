В Мирском замке накануне Рождества пройдут три бала

Новости Беларуси. В Мирском замке впервые пройдут рождественские балы. Первый — настоящий венский, со 120-летними традициями пройдет 4 января. В Портретном зале будет звучать живая инструментальная музыка, неаполитанские напевы, выступят оперные дивы, гостей ожидают светские игры и танцевальная программа, конечно с вальсом и полонезом. Вечерние платья для женщин и костюмы для мужчин — обязательны.

5 января - светский ретро-салон. Такой проводили в начале 20 века. А 6 января - бал для маленьких дам и кавалеров с поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки.

Традиция балов в Мирском замке является не случайной. В свое время князья Радзивиллы и Святополк-Мирские устраивали шикарные приемы. Они были неотъемлемой частью светской жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.