Народному артисту Беларуси Валерию Иванову исполнилось 65 лет

Новости Беларуси. Известному композитору и талантливому педагогу Валерию Иванову сегодня 65 лет. С праздником народного артиста Беларуси поздравил Президент.

Валерий Кириллович уроженец Могилевщины. Он автор инструментальных и вокальных произведений, мелодий к спектаклям и кинофильмам. Наибольшую популярность получили песни: «Ты, да я, да мы с тобой» из картины «Тихие тpоечники», «Пахнет чабрец», «Раз да разок ...», «Играть так играть».

Вдохновение Валерий Иванов черпает из национального фольклора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, народный артист Беларуси:

В любой аудитории эту песню знают, поют, а ей уже 34 года будет в августе-сентябре! Мне, может быть, повезло очень, потому что для композитора хотя бы одно сочинение в любом жанре, если оно покорило сердца людей, нравится, они поют, я слышал миллион версий, то это величайшее дело!