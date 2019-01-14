Литературный гастрофест и поэтический автобус: фишки XVI Международной книжной выставки-ярмарки

Новости Беларуси. Поэтический автобус будет курсировать в Минске. Организаторы Международной книжной выставки-ярмарки раскрыли секреты 26-го по счету форума, который пройдет с 6 по 10 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поэтический автобус будет курсировать в Минске. Организаторы Международной книжной выставки-ярмарки раскрыли секреты 26-го по счету форума, который пройдет с 6 по 10 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие соберет гостей из 35-ти стран. Современники представят книги с использованием новейших технологий. Разместится форум не только в выставочном комплексе по проспекту Победителей, но и значительно расширит список локаций. Встречи с авторами, презентации состоятся в магазинах, библиотеках и музеях. Впервые в рамках книжной выставки-ярмарки пройдет литературный гастрофест. Специальное меню сейчас разрабатывают.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
В частности, мы Якуба Колоса сейчас книгу берем ту, которая должна воплотить несколько блюд, которые, мы хотели бы, в том числе чтобы были на столах и в меню наших партнеров, которые примут участие в гастрофестивале.
Кроме этого, мы планируем такой проект, как поэтический автобус. В рамках этого проекта мы хотели бы по маршруту следования на выставку организовать живое чтение, декламацию стихов, произведений – может быть, самих авторов.
Форум пройдет под знаком Года малой родины и вторых Европейских игр. Цель выставки неизменна – повышение популярности книги. В 2019 году акцент сделают на поисках новых форм ее продвижения. Например, обсудят возможности изданий с дополненной реальностью.
Минский книжный форум – один из крупнейших в СНГ. В 2018 году его посетили более 30 тысяч гостей. Теперь организаторы надеются на новый рекорд, напоминая, что вход, как и раньше, остается свободным.