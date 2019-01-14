Литературный гастрофест и поэтический автобус: фишки XVI Международной книжной выставки-ярмарки

Новости Беларуси. Поэтический автобус будет курсировать в Минске. Организаторы Международной книжной выставки-ярмарки раскрыли секреты 26-го по счету форума, который пройдет с 6 по 10 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие соберет гостей из 35-ти стран. Современники представят книги с использованием новейших технологий. Разместится форум не только в выставочном комплексе по проспекту Победителей, но и значительно расширит список локаций. Встречи с авторами, презентации состоятся в магазинах, библиотеках и музеях. Впервые в рамках книжной выставки-ярмарки пройдет литературный гастрофест. Специальное меню сейчас разрабатывают.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

В частности, мы Якуба Колоса сейчас книгу берем ту, которая должна воплотить несколько блюд, которые, мы хотели бы, в том числе чтобы были на столах и в меню наших партнеров, которые примут участие в гастрофестивале.

Кроме этого, мы планируем такой проект, как поэтический автобус. В рамках этого проекта мы хотели бы по маршруту следования на выставку организовать живое чтение, декламацию стихов, произведений – может быть, самих авторов.