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Литературный гастрофест и поэтический автобус: фишки XVI Международной книжной выставки-ярмарки

14 января 2019 18:37
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Новости Беларуси. Поэтический автобус будет курсировать в Минске. Организаторы Международной книжной выставки-ярмарки раскрыли секреты 26-го по счету форума, который пройдет с 6 по 10 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литературный гастрофест и поэтический автобус: фишки XVI Международной книжной выставки-ярмарки-1

Мероприятие соберет гостей из 35-ти стран. Современники представят книги с использованием новейших технологий. Разместится форум не только в выставочном комплексе по проспекту Победителей, но и значительно расширит список локаций. Встречи с авторами, презентации состоятся в магазинах, библиотеках и музеях. Впервые в рамках книжной выставки-ярмарки пройдет литературный гастрофест. Специальное меню сейчас разрабатывают.

Литературный гастрофест и поэтический автобус: фишки XVI Международной книжной выставки-ярмарки-4

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
В частности, мы Якуба Колоса сейчас книгу берем ту, которая должна воплотить несколько блюд, которые, мы хотели бы, в том числе чтобы были на столах и в меню наших партнеров, которые примут участие в гастрофестивале.

Кроме этого, мы планируем такой проект, как поэтический автобус. В рамках этого проекта мы хотели бы по маршруту следования на выставку организовать живое чтение, декламацию стихов, произведений – может быть, самих авторов.

Литературный гастрофест и поэтический автобус: фишки XVI Международной книжной выставки-ярмарки-7

Форум пройдет под знаком Года малой родины и вторых Европейских игр. Цель выставки неизменна – повышение популярности книги. В 2019 году акцент сделают на поисках новых форм ее продвижения. Например, обсудят возможности изданий с дополненной реальностью.

Минский книжный форум – один из крупнейших в СНГ. В 2018 году его посетили более 30 тысяч гостей. Теперь организаторы надеются на новый рекорд, напоминая, что вход, как и раньше, остается свободным.

# Выставки в Минске # Культура # Игорь Бузовский # Фотофакт

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