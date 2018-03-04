Перелистнув последнюю страницу. В Минске подводят итоги XXV Международной книжной выставки

Новости Беларуси. Около 30 тысяч посетителей и более 240 мероприятий. Организаторы подводят итоги XXV юбилейной Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, она была повещена Году малой родины и теме международного сотрудничества литераторов. Сотни издательств представили свои новинки.

Елена Павлова, начальник управления издательской деятельности и торговли Министерства информации Беларуси: Мы специально делаем эту литературную площадку как площадку, где собираются писатели из разных стран. Это то место, где они могут творчески обсудить какие-то проблемы и решить эти проблемы с помощью мудрого писательского слова.

Карина Сарсенова, писатель, член Союза писателей России:

Выставка очень знаковая, очень большая. Она очень важна для развития литературного дела во всей Евразии.

Значимым событием форума стал Международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Он собрал авторов из двух десятков стран.