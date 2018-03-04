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Перелистнув последнюю страницу. В Минске подводят итоги XXV Международной книжной выставки

04 марта 2018 13:51
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Новости Беларуси. Около 30 тысяч посетителей и более 240 мероприятий. Организаторы подводят итоги XXV юбилейной Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перелистнув последнюю страницу. В Минске подводят итоги XXV Международной книжной выставки-1

Напомним, она была повещена Году малой родины и теме международного сотрудничества литераторов. Сотни издательств представили свои новинки.

Перелистнув последнюю страницу. В Минске подводят итоги XXV Международной книжной выставки-4

Елена Павлова, начальник управления издательской деятельности и торговли Министерства информации Беларуси:
Мы специально делаем эту литературную площадку как площадку, где собираются писатели из разных стран. Это то место, где они могут творчески обсудить какие-то проблемы и решить эти проблемы с помощью мудрого писательского слова.

Перелистнув последнюю страницу. В Минске подводят итоги XXV Международной книжной выставки-7

Карина Сарсенова, писатель, член Союза писателей России:
Выставка очень знаковая, очень большая. Она очень важна для развития литературного дела во всей Евразии.

Значимым событием форума стал Международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Он собрал авторов из двух десятков стран.

Перелистнув последнюю страницу. В Минске подводят итоги XXV Международной книжной выставки-10

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Елена Павлова # Карина Сарсенова

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