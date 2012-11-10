«Листопад-2012» от А до Я

От Юго-восточной Азии до Северной Америки – 35 стран мира. Такова география международного кинофестиваля «Листопад», который завершил свою работу в Минске. Кроме политических, экономических и семейных успехов и передряг белорусы на этой неделе в собственных пенатах наблюдали киношные комедии и трагедии. И, конечно же, конкурсные триумфы!

Красная ковровая дорожка, звездный дилижанс, назойливые папарацци и битье посуды о штатив. Открытие 19 Минского международного фестиваля «Листопад» прошло в лучших традициях Венеции и Канн. Не помешали ни дождь, ни слякоть.

Хотя были у «Листопада-2012» и свои особенности. Вопреки всем канонам начался фестиваль с вручения наград. Номинант на премию «Оскар» этого года Карен Шахназаров удостоился специального приза Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

Отличился и Гоша Куценко: презентуя свой новый фильм «Со мною вот что происходит», в котором он сыграл главную роль, актер запел.

Остальные семь дней фестиваля прошли строго по программе. Она была даже слишком насыщенной. Только в конкурсном показе значились 74 киноленты, вне соревнований показали еще столько же.

Многие конкурсанты уже по пути на «Листопад» обросли наградами других престижных фестивалей, в том числе Берлинского и даже Каннского. Потому выбрать наиболее интересные картины для зрителей было непросто. Перебежки из кинотеатра в кинотеатр напоминали кадры из самих фильмов-участников.

Яна Троянова, обладательница приза за лучшую женскую роль Минского международного кинофестиваля «Листопад-2012»:

Здесь очень хороший зритель, залы битком, и знаете, он четко знает, на какого режиссера он идет, чтобы потом не удивляться. Потому что бывает на фестивалях, что люди не поинтересуются, что за режиссер, что за картины, придут, удивляются и уходят посреди фильма. Здесь такого нет. Публика подготовленная, это очень приятно.

Игорь Сукманов, программный директор игрового кино Минского международного кинофестиваля «Листопад-2012»:

Даже в будние дни, даже на дневные сеансы публика заполняла зал. Для меня это, на самом деле, есть то самое открытие, и то самое удовольствие, которое я получал.

В итоге – гран-при - золото «Листопада» - досталось картине «В тумане» белорусского режиссера Сергея Лозницы, снятой по одноимённой повести Василя Быкова. Картина совместного производства Германии, Беларуси, России, Латвии и Нидерландов.

Владислав Абашин, актер фильма «В тумане» (Россия):

Была интернациональная группа, это очень важно. Потому что 9 языков на площадке, это не просто так. И каждый работал не только за себя, но и за свою страну. Все было просто на высшем уровне. Я считаю, что это заслуженная награда.

Серебро — у румынской картины «За холмами», бронзу присудили польской ленте «Велосипед моего отца». Приз президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» получил россиянин Александр Карпиловский – режиссер фильма «Частное пионерское». Награда за лучшую мужскую роль отправилась в Грузию.

Михаил Месхи, обладатель приза за лучшую мужскую роль Минского международного кинофестиваля «Листопад-2012»:

Я вообще об этом не думал, мой режиссер мне просто говорил, когда объявляли, что ты ее получишь. А я думал, что вообще нет мужской роли, что не награждают. Я очень рад! Даже могу танцевать!

А вот обладательница приза за лучшую женскую роль Яна Троянова сдерживать эмоции не стала и вместе с Дмитрием Харатьяном спела прямо на сцене.

Фестиваль «Листопад-2012» можно считать закрытым. Все награды получены, слова благодарности сказаны. Последний аккорд – картина австрийского режиссера Михаэля Ханеке «Любовь», удостоенная Золотой Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Это не просто смысловая точка фестиваля 2012 года, а своеобразное предисловие следующего юбилейного «Листопада-2013», который организаторы обещают провести на самом высоком уровне.