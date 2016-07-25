Что такое Кодекс Республики Беларусь о культуре, и какие статьи он включает?

Новости Беларуси. Месяцы общественного обсуждения и две сотни страниц. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Кодекс Республики Беларусь о культуре. Документ разработан впервые и не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Он предусматривает создание единого механизма регулирования правовых отношений в сфере культуры и одновременное устранение имеющихся недостатков. В Кодексе прописаны и некоторые новшества. Какие именно – знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Кодекс о культуре для Александра буквально исторический. Сотрудник центра исследований культуры Беларуси – это при Академии наук – говорит, что теперь экспонатов в его музее станет больше, причем ценных. Документ находит лазейки, чтобы вернуть все артефакты, вывезенные когда-либо из страны, обратно на Родину.

Александр Галковский, младший научный сотрудник Центра белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Республики Беларусь:

Нам вернуть нужно как можно больше. Как минимум то, что, как мы точно знаем, находится за границами Беларуси. Это и мебель, и древнепечатные издания, и книги, архивы, те же слуцкие пояса, иконопись, археологическое уникальное наследие. Например, вывезенный пояс Витовта.

Защитит Кодекс и то, что находится не за рубежом, а в самой стране. И, буквально, под ногами – археологические артефакты. Здесь документ разграничивает хобби и бизнес. К примеру, использовать металлоискатель на даче разрешат, правда хозяин участка должен согласовать это с учеными. А чернокопателям зажгут красный свет.

Александр Лугин, ведущий специалист Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Понимаете, люди, когда коллекционируют, за какие-то раритетные вещи могут отдать достаточно большие суммы. А некоторые, к сожалению, ищут боеприпасы, которые могут использоваться и на продажу.

Удостоверение творческого работника продолжит выдавать экспертная комиссия. Такие будут работать при Минкульте. Музей открыть теперь будет проще. Особенно, если он под открытым небом. То же самое касается и народного ремесла. Теперь заниматься им могут юридические лица. А самых маленьких оградят от вредных фильмов. Кодекс вводит маркировку видеопродукции «6+».

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:

Это принцип предупредительности. Чтобы зритель ориентировался, идти ему на этот фильм и кому идти на этот фильм. Если идет родитель с ребенком, мы предупреждаем, что этот фильм не для детей. Иногда у нас на этой почве возникают некоторые конфликты. Это дело самого человека. Потому что запрещать сегодня – смешно.

Кодекс о культуре – единственный документ подобного рода в мире. Он включил в себя больше 150 правовых актов. Это указы Президента, постановления Правительства и Минкульта. До этого культурная сфера в нашей стране регулировалась ими в разрозненном виде. В итоговом документе получилось больше 200 страниц текста и 257 статей.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта, бясспрэчна, не нейкае механічнае аб’яднанне тых дакументаў, якія існавалі раней. Усе яны былі прыведзены ў сістэму. Яны былі адзін да аднаго прыстасаваныя. І, зразумела, у адпаведнасці з часам, быў гэты дакумент адрэдагаваны.

Кодекс предполагает большие права творческих союзов, а также меценатов и спонсоров культуры. Деньги за концерт теперь могут вернуть, если изменился список его участники. А на дискотеку не пустят подшофе. Всего Кодекс вносит больше 60 изменений и вступит в силу через 6 месяцев с момента опубликования.