Летний музыкально-туристический сезон стартовал в Минске в Верхнем городе

Новости Беларуси. Музыкально-туристический сезон стартовал в стране. Так, в Минске начали свою работу сразу три площадки. В городской ратуше прошел концерт, для жителей и гостей столицы организованы бесплатные экскурсии.

На музыкальном балконе столичной ратуши – городской глашатай. И долгожданный летний музыкально-туристический сезон объявляется открытым.

Минчан и гостей столицы приветствуют сразу три площадки. Трубачи и костюмированные музыканты выступают прямо с балкона ратуши. В концертном зале «Верхний город» звучит классическая музыка в исполнении различных музыкальных коллективов.

Минчане:

Классно, что власть устраивает каждую субботу такие мероприятия, что молодежь может приобщаться к великому искусству.

В самой ратуше также многолюдно. Сегодня экскурсии здесь организованы бесплатно. Все желающие могут ознакомиться с историческими документами, гербами, старинными фотографиями. Среди экскурсоводов – как профессиональные историки, так и студенты.

У Алексея сегодня дебют. Он впервые проводит экскурсию. Признается, что и для себя открыл немало интересных фактов из истории родного города.

Алексей Жуков, экскурсовод:

Я сам очень удивился, что в середине XIX века, когда Минская ратуша подлежала разрушению, ни один из горожан не согласился участвовать в ее разрушении, даже за вознаграждение. И только с помощью солдат и заключенных она была разрушена. И я видел по реакции людей, что они удивлены этим фактом.

По подсчетам организаторов, только за сегодняшний день городскую ратушу посетило более 1,5 тысяч человек. А сюрпризы тем временем не заканчиваются.

Живые скульптуры можно встретить во многих городах мира. В Минске такие статуи появились благодаря скульптору Владимиру Жбанову. Эти интересные персонажи вызывают особый интерес у горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живые статуи загримированы и переодеты так, что их сложно отличить от настоящих скульптур. Но для полного образа грима и костюма недостаточно. Важно еще как актер справится со своей непростой ролью. Молчаливым фигурам долгое время приходится находиться в статичном положении и лишь изредка менять его, чтобы создавать разные образы и настроения.

Минчане:

Фигуры живые, очень неплохо.

По-европейски все смотрится.

Отныне каждую субботу вплоть до сентября на площади Свободы будут проходить театрализованные представления и концертные программы. Верхний город превратится в своеобразный музыкальный уголок под открытым небом.