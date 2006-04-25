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<Точка отсчета> - в Минске

25 апреля 2006 11:38
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<Точка отсчета> - это не просто выставка, а начало совместной деятельности пятерки профессиональных фотохудожников. Такого эксперимента в истории белорусской фотографии никогда не было.Руководителем уникального коллектива <Широта 53> стал профессиональный фотохудожник, известный как в Беларуси, так и за рубежом - Вадим Качан.
Он пояснил: <На  широте 53 расположен Минск - поэтому мы так и назвали свой коллектив. Минск является частью мира, частью планеты. А искусство - интернационально, оно без границ>.
Группа талантливых мастеров задумала объединиться еще в прошлом году.
Для этой выставки Вадим Качан выбрал 80  самых лучших работ. Сюда вошли снимки разные по фактуре и цветовому решению.
Интересно то, что совместный проект не поглощает индивидуальность автора, а скорее создает контраст на фоне остальных.
# Культура

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