<Точка отсчета> - в Минске

<Точка отсчета> - это не просто выставка, а начало совместной деятельности пятерки профессиональных фотохудожников. Такого эксперимента в истории белорусской фотографии никогда не было.Руководителем уникального коллектива <Широта 53> стал профессиональный фотохудожник, известный как в Беларуси, так и за рубежом - Вадим Качан.

Он пояснил: <На широте 53 расположен Минск - поэтому мы так и назвали свой коллектив. Минск является частью мира, частью планеты. А искусство - интернационально, оно без границ>.

Группа талантливых мастеров задумала объединиться еще в прошлом году.

Для этой выставки Вадим Качан выбрал 80 самых лучших работ. Сюда вошли снимки разные по фактуре и цветовому решению.

Интересно то, что совместный проект не поглощает индивидуальность автора, а скорее создает контраст на фоне остальных.