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Юрий Плющев разбудил "Эхо Чернобыля" в Минске

25 апреля 2006 07:58
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Под названием <Эхо Чернобыля> 24 апреля в столичной областной библиотеке имени А.С.Пушкина открылась персональная выставка известного белорусского кинооператора-постановщика, фотохудожника.На торжественном открытии присутствовали ликвидаторы катастрофы, экологи, представители государственных структур и посольств разных стран. : Место действия - Могилевская и Гомельская область, Республиканский онкологический центр и детский хоспис в Боровлянах. За 6 лет работы Юрий Плющев провел около десяти фотосессий. Проект мастера состоит из трех частей: <Потери>, <След в крови> и <Надежда и возрождение>. Документальные фотографии без претензий на художественность и концептуальность, в которых автор пытается выйти на определенные образы и обобщения.
# Культура

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