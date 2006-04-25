Юрий Плющев разбудил "Эхо Чернобыля" в Минске

Под названием <Эхо Чернобыля> 24 апреля в столичной областной библиотеке имени А.С.Пушкина открылась персональная выставка известного белорусского кинооператора-постановщика, фотохудожника.На торжественном открытии присутствовали ликвидаторы катастрофы, экологи, представители государственных структур и посольств разных стран. : Место действия - Могилевская и Гомельская область, Республиканский онкологический центр и детский хоспис в Боровлянах. За 6 лет работы Юрий Плющев провел около десяти фотосессий. Проект мастера состоит из трех частей: <Потери>, <След в крови> и <Надежда и возрождение>. Документальные фотографии без претензий на художественность и концептуальность, в которых автор пытается выйти на определенные образы и обобщения.