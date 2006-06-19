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О летучих мышах расскажут марки

19 июня 2006 13:46
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Министерством связи и информатизации Беларуси введена в обращение новая серия художественных марок. На этот раз она посвящена летучим мышам. К этой теме белорусские почтовики обратились впервые. По просьбам коллекционеров.

На гашение  новых марок и конвертов  в столицу сегодня  съехались филателисты со всей республики. За последние десять лет животному миру белорусская  почта уже посвятила более ста сюжетов.

<Летучие мыши> -  разноцветный подарок  филателистам - вышли 90 тысячным тиражом.  Отряд <рукокрылые> - шесть из 19 видов, обитающих в Беларуси, занесены в Красную книгу.
Изображение летучих мышей  почтовики использовали по просьбам филателистов. Летучие  мыши -  самый многочисленный  среди млекопитающих отряд, имеет более тысячи  видов. Автор   марок - художник  Александр Митянин  - изучал  чучела летучих мышах, с них же  делал эскизы.

На гашение  новых почтовых марок  дается  всего один день.  Конверт первого дня - материал коллекционный. Особенно ценятся конверты, которые дошли до адресата по почте.
До конца  года белорусские почтовики  выпустят еще  более сорока новых художественных и стандартных  марок из  новых серий, среди которых  <Итоги Зимних Олимпийских игр в Турине>, <Августовский канал> и  <Государственные награды Республики Беларусь>.

# Культура

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