О летучих мышах расскажут марки

Министерством связи и информатизации Беларуси введена в обращение новая серия художественных марок. На этот раз она посвящена летучим мышам. К этой теме белорусские почтовики обратились впервые. По просьбам коллекционеров.

На гашение новых марок и конвертов в столицу сегодня съехались филателисты со всей республики. За последние десять лет животному миру белорусская почта уже посвятила более ста сюжетов.

<Летучие мыши> - разноцветный подарок филателистам - вышли 90 тысячным тиражом. Отряд <рукокрылые> - шесть из 19 видов, обитающих в Беларуси, занесены в Красную книгу.

Изображение летучих мышей почтовики использовали по просьбам филателистов. Летучие мыши - самый многочисленный среди млекопитающих отряд, имеет более тысячи видов. Автор марок - художник Александр Митянин - изучал чучела летучих мышах, с них же делал эскизы.

На гашение новых почтовых марок дается всего один день. Конверт первого дня - материал коллекционный. Особенно ценятся конверты, которые дошли до адресата по почте.

До конца года белорусские почтовики выпустят еще более сорока новых художественных и стандартных марок из новых серий, среди которых <Итоги Зимних Олимпийских игр в Турине>, <Августовский канал> и <Государственные награды Республики Беларусь>.